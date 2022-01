Phoenix melje tudi takrat, ko je najboljši slab

Phoenix iz Arizone ostaja najbolj vroča ekipa v ligi NBA. Ponoči je za šesto zaporedno zmago z desetimi točkami razlike odpravil še košarkarje Indiane (113:103).

Izkazal se je Mikal Bridges, ki je dosegel 23 točk, Chris Paul pa je tekmo končal z 18 točkami in 16 asistencami.

Bismack Biyombo je dosegel 21 točk za Phoenix, ki je zmagal na petih zaporednih gostujočih tekmah, preden se je doma pomeril Indiano. Vodilno moštvo je na zadnjih desetih tekmah izgubilo le enkrat.

Nekoliko slabši večer je imel vodilni strelec Devin Booker, član Phoenixa, ki je tekmo končal z 11 točkami, a je vskočila Phoenixova klop.

»To je tisto, zaradi česar smo zelo dobra ekipa,« je dejal Bridges. »Vsakdo lahko igra, vsak lahko meče na koš. 'Hranimo z žogami' drug drugega in vsi smo nesebični. Igramo drug za drugega,« je kemijo ekipe opisal Bridges.

Chris Duarte in Lance Stephenson sta dosegla po 17 točk pri Indiani, Goga Bitadze pa je dodal 16 točk in 11 skokov, a gostje niso prikazali igre, ki jih je krasila dve noči prej, ko so premagali Golden State Warriors.

»Bridges nas je nocoj res ubil,« je dejal trener Indiane Rick Carlisle. »Z načinom, kako dela stvari, ima pregled nad igriščem, se odpre za trojke v kotih. Bil je izjemen.«

Indiana je že drugo zaporedno tekmo ostala brez svojih treh najboljših igralcev, Carisa LeVerta (mečnica), Malcolma Brogdona (ahilova peta) in Domantasa Sabonisa (gleženj). Sabonis je najboljši strelec z 19 točkami na tekmo, Brogdon je drugi (18,5) in LeVert tretji (18,4).

Milwaukeejeve veteran Khris Middleton (levo) v odsotnosti Giannisa Antetokounmpa trdno drži vajeti igre prvakov. FOTO: Benny Sieu/Usa Today Sports

Naprej melje tudi četrta najboljša ekipa vzhodne konference. Milwaukee je ohranil niz zmag, saj sta Khris Middleton in Jrue Holiday skupaj dosegla 60 točk za zmago proti Sacramentu s 133:127.

Middleton je iz igre zadel 12 od 20 metov in končal s 34 točkami, Holiday pa je imel met iz igre 10-20 ter zbral 26 točk. Prvaki so zmagali na vseh treh zadnjih domačih tekmah.

Donte DiVincenzo je prišel s klopi in dosegel 20 točk, George Hill jih je zbral 17, Pat Connaughton pa 15 pred 17.300 gledalci v dvorani Fiserv Forum v Milwaukeeju.

Milwaukee je igral brez zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, ki je na prisilnem počitku zaradi poškodovanega kolena.

Darius Garland je z 23 točkami in 11 asistencami popeljal domačo zasedbo Cleveland do zmage s 94:87 nad Oklahomo. Novinec Evan Mobley je dodal 15 točk in 17 skokov, kar je njegov rekord v skokih na tekmi v sezoni, za šesto zmago Clevelenada na sedmih tekmah. Oklahoma je po drugi strani izgubila še dvanajsto tekmo od zadnjih štirinajstih.