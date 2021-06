Phoenix z metlo prvič po 11 letih na prag velikega finala, Milwaukee izenačil

Jokić hitro pod prho

Brooklyn po drugem zaporednem porazu trepeta še za Irvinga

Po porazu Denverja na četrti tekmi konferenčnega polfinala z ekipo Phoenix Suns se od končnice lige NBA poslavlja še zadnji slovenski košarkar.bo tako najverjetneje že kmalu na voljo selektorju slovenske reprezentance, ki bo v olimpijskih kvalifikacijah lahko računal tudi na zvezdnika Dallasa, ki je po izpadu v prvem krogu končnice proti LA Clippers že prispel v Slovenijo.Phoenix se je prvič po 11 letih uvrstili v konferenčni finale lige NBA. Četrto tekmo v Denverju so na krilihin, ki sta skupaj dosegla 71 točk, dobili s 125:118. Čančar za Denver ni igral. Paul je dosegel 37 točk, Booker je končal pri 34 točkah in 11 skokih, skupaj pa sta v boju na štiri zmage v polfinalu zahodne konference popeljala sonca do zmage s 4:0 nad Koloradčani.»Na to sem čakal zelo dolgo časa. Veliko ljudi mi je govorilo, da ne igram pomembne košarke. Zdaj je čas, da jim dokažem, da nimajo prav,« je dejal Booker.Domača ekipa je sicer zaradi namernega prekrška že v tretji četrtini ostala brez najkoristnejšega igralca (MVP) lige, ki je moral predčasno v slačilnico. Pred tem je Srb dosegel 22 točk in 11 skokov.»Premagali so nas. Izprašili so nam riti. Vseeno moramo glave držati visoko. Če te kdo premaga, sprejmi to in najdi način, kako se boš izboljšal. Celotna sezona je bila super z izjemo zadnjih štirih tekem,« je dejal Jokić.Phoenix se bo za mesto v finalu lige NBA pomeril ali z ekipo Los Angeles Clippers, krvniki Dončićevega Dallasa v sedmih tekmah prvega kroga, ali moštvom Utah Jazz.Na vzhodu pa soin druščina pred 16.000 domačimi navijači poravnali dvoboj na štiri zmage proti ekipi Brooklyn Nets. Na četrti tekmi je dvakratni MVP (2020, 2019) Antetokounmpo zbral 34 točk in dosegel 12 skokov ter pomagal svojemu Milwaukeeju do zmage s 107:96, s katero so izenačili boj z Newyorčani, ki so zaradi poškodbe izgubili enega ključnih možAntetokounmpo je prikazal svojo najboljšo predstavo v končnici, iz igre je metal 14/26 in v odločilni tretji četrtini dosegel 12 točk za Milwaukee, ki je na domačem terenu osvojil dve zaporedni zmagi.»To pove veliko o nas kot ekipi. Ponosen sem na nas. Res igramo družno in za skupen cilj. Moramo najti način, kako zmagati še na dveh tekmah,« je dejal grški zvezdnik. Peta tekma je na sporedu v torek v Brooklynu. Prvi strelec mrežic je bilz 28 točkami in s 13 skoki, vendar je imel Brooklyn velike težave v napadu, potem ko je šel Irving v slačilnico v drugi četrtini in se ni več vrnil na parket.Po malo več kot šestih minutah igre v prvem polčasu si je Irving poškodoval desni gleženj, ko je nerodno stopil na Antetokounmpovo stopalo. Prvi pregled z rentgenom je bil zanj negativen, vendar ga čakajo podrobnejše zdravniške preiskave.: Brooklyn Nets 107:96 - izid v zmagah je izenačen na 2:2Denver Nuggets : *118:125 - Phoenix napredoval s 4:0 v zmagah