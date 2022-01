Phoenix ujel vodilni Golden State, LA Lakers za petami Dallasu

Tokrat so arizonska sonca s 123:110 ugnala New Orleans Pelicans. Pobirajo se tudi košarkarji Los Angeles Lakers, ki so bili s 122:114 boljši od lokalnih rivalov Sacramento Kings. V New Orleansu so gosti iz Arizone že v prvi četrtini tlakovali pot do 29. zmage v sezoni, nato pa prednost večino časa držali na podobni ravni. Pelikani (13-25) so se sredi zadnje četrtine približali na vsega dve točki, nato pa je z delnim izidom 21:7 Phoenix razrešil vse dvome o zmagovalcu.

Najbolj se je na tekmi izkazal Devin Booker s 33 točkami in 9 skoki, Chris Paul pa je 11 točkam dodal 15 asistenc. Pri domačih je 28 točk dosegel Devonte' Graham, Jonas Valančiunas pa je ob 25 točkah pobral še 16 skokov. Ob osmih porazih zdaj sonca zasedajo drugo mesto v ligi, boljši izkupiček imajo le košarkarji Golden Stata (29-7).

V zadnjem času se pobirajo tudi jezerniki iz mesta angelov. Prvaki sezone 2019/20 so na domačem parketu zabeležili 20. zmago v rednem delu, ob 19 porazih pa zasedajo sedmo mesto in so tik za Dallas Mavericks (19-18) slovenskega zvezdnika Luke Dončića. Proti Sacramentu (16-23) je ob tesni zmagi, tretji na zadnjih štirih tekmah, z 31 točkami izstopal LeBron James. Sedemintridesetletni zvezdnik lige NBA je dosegel 31 točk, s 24 mu je sledil Malik Monk. Pri gostih je 30 točk dosegel De'Aaron Fox.

Memphis ohranil drugi najdaljši niz neporaženosti v ligi

Na preostalih tekmah so New York Knicks (18-20) s 104:94 ugnali Indiana Pacers (14-24). Najbolj sta se izkazala RJ Barrett z 32 in Julius Randle (16 skokov) s 30 točkami. Toronto Raptors (17-17) so vknjižili tretjo zaporedno zmago v novem koledarskem letu, prepričljivo so bili boljši od San Antonio Spurs (14-22) s 129:104. Fred VanVleet je za kanadsko moštvo zbral 33 točk in sedem asistenc.

Memphis Grizzlies (25-14) pa so v gosteh tesno s 110:106 premagali Cleveland Cavaliers (21-17) in ohranili niz neporaženosti. Trenutno imajo drugega najdaljšega s šestimi zaporednimi zmagami, boljše je v tem trenutku le vodilno moštvo vzhodne konference Chicago Bulls (25-10) z osmimi.

Slovenca bosta na parket stopila v noči na četrtek, oba pa imata pred sabo zahtevno nalogo. Dallas z Dončićem bo doma izzval Golden State, Denver (18-17) z Vlatkom Čančarjem pa bo prav tako na domačem terenu igral proti Utah Jazz (27-10). Tekma v Dallasu bo nekaj posebnega, saj bodo Teksašani z bogatim spremljevalnim programom upokojili dres legendarnega nemškega asa Dirka Nowitzkega.