Pippen jezen na Jordana: Ne bi mogel biti bolj podcenjevalen

Revija GQ je objavila izseke iz najnovejše biografije Scottieja Pippna, v kateri se je legendarni košarkar Chicago Bulls lotil tudi nekdanjega soigralca Michaela Jordana. Po tem, ko so se v zadnjih mesecih pojavljala namigovanja, da naj bi bil Pippen razočaran nad prikazom šampionskih pohodov ekipe iz Chicaga v dokumentarnem filmu The Last Dance, je 56-letnik iz Arkansasa še dodatno okrcal dve leti starejšega velikana svetovne košarke.

»Producenti so mu omogočili uredniški nadzor nad končnim izdelkom. Dokumentarca sicer ne bi predvajali. Bil je glavni igralec in režiser. Odločen je bil, da trenutni generaciji navijačev pokaže, da mu na vrhuncu nihče ni bil kos, in da je bil večji od LeBrona Jamesa, igralca, za katerega mnogi menijo, da je na njegovi ravni, če že ne boljši,« je bil oster Pippen.

Ostali brez plačila

Dve leti starejšega bivšega soigralca je Pippen tudi obtožil, da je s strani ESPN za sodelovanje pri pripravi dokumentarca prejel 10 milijonov dolarjev (8,63 milijona evrov), medtem ko nihče od bivših soigralcev ni bil deležen niti simboličnega finančnega nadomestila.

»Jaz sem bil zgolj statist. Rekel mi je, da sem bil njegov najboljši soigralec vseh časov. Tudi, če bi hotel, ne bi mogel biti bolj podcenjevalen,« je jezen Pippen.