Pippen vsaj enkrat pred Jordanom: prvi prodal svoj čikaški dvorec

Gre za 1000 kvadratnih metrov veliko domovanje na kar 10.000 kvadratnih metrih zemljišča v ugledni soseski Highland Park. V neposredni bližini stoji tudi dvorec legendarnega soigralca Michaela Jordana, ki kupca išče že skoraj deset let. Vsaj na nepremičninskem trgu je Scottie Pippen tako uspel preseči Jordana, s katerim je tvoril enega najboljših NBA-tandemov vseh časov, a je tudi zaradi mojstrovin tri leta starejšega rojaka pogosto ostajal v njegovi senci.



Pippen je za dvorec leta 2004 odštel okoli dva milijona evrov in ga prodajal od leta 2016. Po poročanju dnevnika Chicago Tribune je iz leta v leto spuščal ceno, nato pa jo nazadnje spet dvignil in zanj zahteval 2,5 milijona, a naj bi se na koncu moral zadovoljiti z okoli 1,7-milijonsko kupnino.







Kupec bo lahko užival v petih spalnicah, šestih kopalnicah, bazenu, pokritem igrišču za košarko, fitnesu, kinodvorani, savni in garaži, v kateri je prostora za osem avtomobilov. Pippen je dvorec leta 2018 ponujal tudi v mesečni najem za 15.300 evrov, lani je cena padla na 13.600 evrov.

Spomin na Barcelono 1992

Pippen že lep čas živi v Los Angelesu, v času olimpijskih iger v Tokiu pa je imel na svojem starem naslovu »akcijo«, saj so lahko prek Airbnbja v luksuzni ćikaški soseski pod njegovo streho ljudje prespali že za 92 dolarjev (77 evrov). Šlo je za simbolično ceno, ki je bila poklon letnici 1992, ko je Pippen z morda najboljšo košarkarsko ekipo vseh časov postal olimpijski prvak v Barceloni.



Igre so, seveda, v spominu ljubiteljev športa ostale kot igre Michaela Jordana, čeprav so bili člani tiste ekipe tudi Earvin »Magic« Johnson, Larry Bird, David Robinson, Karl Malone, John Stockton, Charles Barkley, Patrick Ewing, Clyde Drexler, Chris Mullin in Christian Laettner. Prvi strelec ekipe je bil Barkley, prva skakalca Ewing in Malone, Pippen pa je bil s povprečjem 5,9 najboljši podajalec.

