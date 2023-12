Po 11 zmagah je kraljevi klub naposled pokleknil

Košarkarji madridskega Reala so v 11. krogu evrolige v gosteh po podaljšku izgubili proti Fenerbahčeju z 99:100. Za kraljevi klub je to šele prvi poraz v letošnji sezoni evrolige, z desetimi zmagami pa ostajajo na vrhu razpredelnice.

Madridčani so v Istanbulu odločno začeli in prvo četrtino dobili z 29:16. Vodili so tudi po koncu druge in tretje, v zadnji pa so domači košarkarji izid poravnali, ko je deset sekund pred koncem tekmo v podaljške s trojko popeljal Scottie Wilbekin. Fenerbahče praktično na dvoboju ni vodil v nobenem trenutku z izjemo čisto ob koncu.

Pa tudi takrat so Turki še vedno zaostajali. Šest sekund pred iztekom časa so po prostih metih Marka Gudurića zaostajali za točko (98:99), nato pa so Madridčanom z agresivno visoko postavljeno obrambo uspeli ukrasti žogo, s polaganjem pa je tekmo manj kot sekundo pred koncem odločil Yam Madar.

Samar ni stopil na parket

V kneževini sta se Monaco in Olympiakos pomerila za sedmo zmago v sezoni, boljši so bili domačini, ki so slavili s 85:77 in skočili na tretje mesto. Berlinska Alba, za katero tokrat ni igral Slovenec Žiga Samar, je na gostovanju visoko izgubila proti Maccabi Tel Avivu z 81:102 in pri zgolj eni zmagi ostaja na dnu lestvice.

Žalgiris je slavil v Milanu s 83:70, Bayern München pa na domačem parketu proti Virtusu iz Bologne z 90:76. Tudi zadnja tekma večera se je zavlekla v podaljšek, na koncu pa je v Beogradu slavil Partizan z 92:87 nad Panathinaikosom.

V petek bodo na sporedu še preostali trije dvoboji tega kroga. Crvena zvezda slovenskega reprezentanta Mika Tobeyja bo doma gostila Anadolu Efes, Valencia se bo merila z Baskonio, Barcelona pa z Asvel-Villeurbannom.