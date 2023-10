Derby na stožiškem parketu za konec ali nadaljevanje črnega niza

V nadaljevanju preberite:

Še dobro, da se je košarkarjem Cedevite Olimpije začasno pridružil Klemen Prepelič, ki lahko ob ostrostrelskih nalogah opravlja tudi organizatorske zadolžitve, in da je bil športni direktor kluba Vlado Ilievski nekdaj odličen dirigent ter bi lahko v skrajni sili vskočil na parket. A tudi brez sarkazma Ljubljančanom ni lahko na ključnem igralnem mestu: Justin Cobbs si je v sredo poškodoval zadnjo stegensko mišico in bo počival tri do štiri tedne, še prej je moral na daljši prisilni počitek Nikola Radičević, Jaka Klobučar pa očitno izpolnjuje le kvoto Slovencev v moštvu.

V današnjem dvoboju 5. kola lige ABA s prijetnim presenečenjem začetka sezone SC Derbyjem bo tako moral za krmilo znova poprijeti Prepelič, čeprav takšna razdvojenost neizogibno pušča posledice v njegovih predstavah. Kaj si od dvoboja obetajo v stožiškem taboru? Partizan in Crvena zvezda sta se v četrtek pomerila v evroligi, v ponedeljek ju čaka revanša za regionalne točke, uvertura dneva pa bo pripadla novomeški Krki.

Več v članku.