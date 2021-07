Po drugi Grkovi štiridesetici Milwaukee znižal zaostanek

Phoenixov veteran Chris Paul je bil prvi strelec gostujočega moštva. FOTO: Justin Casterline/AFP

Grkje na tretji tekmi finala severnoameriške košarkarske lige NBA močno pripomogel k prvi zmagi Milwaukeeja. Ob zmagi s 120:100 proti Phoenixu je prvi zvezdnik domačih dosegel 41 točk in 13 skokov. V seriji na štiri zmage zdaj Phoenix vodi z 2:1.Antetokounmpo je postal prvi košarkar poin letu 2016, ki je na dveh zaporednih tekmah velikega finala dosegel več kot 40 točk.je dodal 21 točk,18,inpa sta oba prispevala po 11 točk.Milwaukee je pokazal drugačen obraz kot na prvih dveh tekmah in že ob koncu prvega polčasa naredil serijo 16:3 ter potem še ob koncu tretjega dela igre še 16:0.Pri Phoenixu jetekmo končal z 19 točkami,pa je ob metu iz igre 3:14 prispeval deset točk., ki je tekmo začel na klopi, je dosegel 14 točk.Četrta tekma končnice bo prav tako v Milwaukeeju, in sicer v noči na četrtek po slovenskem času.