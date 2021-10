Pullen polnil koš starih rivalov, a to ni bilo dovolj

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli tretji poraz v nizu v ligi Aba in drugega zapored pred domačo publiko. V Stožicah so ob slabem strelskem večeru in nezbrano odigrani končnici razočarali približno 3000 gledalcev. Ljubljančani se počasi oddaljujejo od vrha razpredelnice in se morajo čim prej vrniti v zmagovalno serijo, če želijo konkurirati vodilnim ekipam v tekmovanju. Pred njimi je v naslednjem kolu gostovanje pri Igokei, nato pa sledijo na papirju lažji tekmeci, kot so Split, Mornar, Mega in Zadar.

Cedevita Olimpija : Budućnost VOLI 79:84 (20:22, 42:46, 55:57) Dvorana Stožice, gledalcev 3000, sodniki: Belošević, Obrknežević (oba Srbija), Radojković (Hrvaška).

Cedevita Olimpija: Pullen 26 (3:4), Ejim 10 (1:2), Keene 2, Auguste 5 (1:2), Blažič 16 (4:5), Hodžić 8, Radovanović 8, Carmichael 4 (2:3).

Budućnost: Cobbs 23 (5:6), Atić 3 (1:2), Micov 11 (2:4), Barović 5 (1:2), Seeley 14 (1:1), Nikolić 9 (3:6), Jagodić Kuridža 6, Drobnjak 2, Wiley 4, Popović 7 (2:4).

Prosti meti: Cedevita Olimpija 11:16, Budućnost 15:25.

Met za tri točke: Cedevita Olimpija 10:32 (Pullen 5, Blažič 2, Hodžić 2, Ejim), Budućnost 7:22 (Seeley 3, Jagodić Kuridža 2, Micov, Popović).

Osebne napake: Cedevita Olimpija 23, Budućnost 19.

Pet osebnih: /.

Cedevita Olimpija je kljub katastrofalno odigrani tretji četrtini, v kateri je zadela le štiri mete iz igre (4:16), ohranila možnosti za zmago v zadnjih desetih minutah. Tri minute pred koncem tekme je povedla z 72:69, nato pa pobudo prepustila gostom, ki so z delnim izidom 12:4 obrnili potek in vpisali četrto zmago.

Ključna je bila trojka Dennisa Seeleyja točno minuto pred koncem, začinjena z osebno napako Jake Blažiča in dodatnim prostim metom za 79:76. Olimpija je vrgla 32 trojk, imela 40,8-odsotni met iz igre, naredila 13 neizsiljenih napak, predvsem pa se je znova preveč zanašala na sposobnosti posameznikov. Jacob Pullen, nekdanji član črnogorskega rivala Budućnosti, Mornarja, je tekmo končal pri 26 točkah (trojke 5:9), Blažič pa jih je dosegel 16 (met iz igre 5:14).

