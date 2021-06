Po obetavnem štartu Slovenk polom proti Belgiji

Za prvo ali zadnje mesto?

Standings provided by SofaScore LiveScore

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je po uvodni zmagi na evropskem prvenstvu v Strasbourgu močno razočarala. Dvoboj z Belgijo je izgubila kar s 57:92 (44:73, 29:55, 14:25), zaostajala pa je že s 46 točkami razlike (44:90).Belgija, ki je Slovenke zaustavila že na EP 2019 v dodatnih kvalifikacijah za četrtfinale, je bila od začetka tekme za nekaj razredov bolj motivirana in bolje pripravljena zasedba. Uvodnih 10:2 je bilo opozorilo, ki ga Slovenija ni vzela dovolj resno, kasnejših 29:16 in 47:21 pa dokaz, da ni na ravni tekmic. Zgovoren je podatek, da sta le dve njeni igralki komaj prišli do dvomestnih številk.je dosegla enajst točk,pa deset.Slovenijo v predtekmovalni skupini C čaka še ena tekma, in sicer v nedeljo ob 12. uri proti Bosni in Hercegovini, ki bo odločala o njeni nadaljnji usodi. Z zmago se lahko varovanke selektorjazavihtijo celo na prvo mesto ali pa si vsaj zagotovijo nastop v ponedeljkovih dodatnih kvalifikacijah, poraz bi lahko pomenil predčasen odhod domov. Prvo mesto v skupini vodi neposredno v četrtfinale, ki bo na sporedu v 23. junija, drugo- in tretjeuvrščeni ekipi pa čaka repešaž s skupino D, v kateri igrajo Francija, Rusija, Češka in Hrvaška.Strelke za Slovenijo, ki je v četrtek s 25 točkami razlike prekosila Turčijo: Lisec 11 (2:2), Oblak 4, Seničar 2 (2:4), Prezelj 6, Jakovina 10, Debeljak 6 (3:4), Evans 4 (2:2), Trebec 8, Barič 6 (1:1).Belgija: K. Mestdagh 11 (4:4), Delaere 13, Meesseman 23 (3:4), Linskens 14 (2:2), H. Mestdagh 13, Geldof 6 (4:6), Massey 5 (0:1), Vanloo 1 (1:2), Allemand 6 (2:2).