Pomemben učinek Gorana Dragića za zmago

Lep večer so v ligi NBA preživeli košarkarji moštva Miami Heat in z njimi vred kajpak tudi naš Goran Dragić. Za 33. zmago te zasedbe v sezoni na 63. tekmi, tokrat proti San Antoniu s 116:111, je Ljubljančan prispeval 18 točk in jim dodal 7 asistenc. Slednjih je skupaj, odkar je pri Miamiju, zbral že 2004 in se tako izenačil z dvakratnim prvakom lige Mariom Chalmersom, kar ju zdaj skupno uvršča na 3. mesto v zgodovini kluba.



Še bolj vzneseno kot Dragićev dosežek pa so v Miamiju beležili novi mejnik trenerja Erika Spoelstre, saj se je ta podpisal pod že 600. zmago v rednem delu sezone, kar je ob njem doslej uspelo 26 stanovskim kolegom v ligi NBA, toda vključno z njim jih je le 6, ki so takšno imenitno bero dosegli pri zgolj enem klubu.



Ob Dragiću so nase z učinkovitostjo med zmagovalci posebej opozorili Jimmy Butler (29 točk), Bam Adebayo (21) in Dewayne Dedmon (18). Miami se ob razmerju zmag in porazov 33:30 na 7. mestu vzhodne konference bori za končnico.



Košarkarji Denverja so v prav tako izenačenem boju ugnali tekmece iz New Orleansa s 114:112, našega Vlatka Čančarja ni bilo na igrišču, osrednji junak med zmagovalci pa je bil z 32 točkami srbski zvezdnik Nikola Jokić.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: