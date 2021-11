Popotnik iz Tuzle se je vrnil

Košarkarski klub Cedevita Olimpija je danes tudi uradno potrdil prihod izkušenega centra Alena Omića v svoje vrste.

Nekdanji slovenski reprezentant se je danes pridružil četi glavnega trenerja Jurice Golemca in okrepil seznam visokih igralcev, so sporočili iz kluba. V Tuzli rojen, 216 centimetrov visok igralec je dres ljubljanskega kluba že nosil med letoma 2012 in 2015, z zmaji pa je dvakrat osvojil naslov slovenskega superpokalnega in enkrat naslov pokalnega prvaka.

»Zadovoljni smo, da se Alen vrača v Ljubljano. Ni skrivnost, da je bil naša želja že dlje časa ... Verjamemo, da nam lahko s svojimi izkušnjami, z energijo in načinom igre pomaga pri izpolnitvi naših ciljev, ki smo si jih zadali pred začetkom sezone,« je ob podpisu pogodbe dejal športni direktor kluba Sani Bečirović.

Bečirović je po dveh porazih v zadnjem tednu napovedal določene spremembe, prva izmed teh pa je ravno prihod Omića. Ta je kariero začel pri Zlatorogu, nato pa je med letoma 2012 in 2015 igral za Olimpijo. Od takrat je igral še za Gran Canario, Anadolu Efes, Malago, Hapoel iz Jeruzalema, Crveno zvezdo, Budućnost, Olimpio Milano, Joventut in nazadnje Bourg.

Za francoskega udeleženca evropskega pokala je v povprečju Omić v sezoni 2020/21 v francoskem prvenstvu dosegal 11,4 točke in devet skokov na tekmo, s čimer je bil tudi najboljši skakalec. To sezono nekdanji slovenski reprezentant doslej ni imel kluba.

»Vesel sem, da sem spet član Cedevite Olimpije in veselim se igranja pred domačimi navijači. Zelo veliko mi pomeni, da lahko igram za klub z velikimi cilji, obenem pa je moja družina blizu, saj so prav oni moja največja podpora,« je za spletno stran Olimpije dejal novopečeni član zelenih.

Po prihodu Omića ostaja vprašanje, ali bodo po zadnjih predstavah sledile še kakšne spremembe v igralski zasedbi. Bečirović je namreč v nedeljo napovedal, da se v trenutnem tekmovalnem premoru zaradi reprezentančnih akcij obeta podrobnejša analiza in rešitve za izpolnjevanja zastavljenih ciljev.

Ljubljančani trenutno zasedajo peto mesto v ligi Aba s petimi zmagami in štirimi porazi. V evropskem pokalu pa so varovanci Golemca na osmem mestu z dvema zmagama in tremi porazi. Naslednjo tekmo bo Cedevita Olimpija odigrala v nedeljo, 5. decembra, ko bo v Areni Stožice v desetem krogu regionalne lige gostila Zadar.