Porzingis okreva po načrtih

Košarkarji Dallasa imajo za seboj slab začetek nove sezone, saj so izgubili uvodni srečanji proti Phoenixu in Los Angeles Lakers . Moštvu se še kako pozna odsotnost visokoraslega, ki naj bi se vrnil v roku nekaj tednov.Glavni trenernestrpno pričakuje okrevanje svojega varovanca, ki je moral oktobra prestati operacijo meniskusa desnega kolena. O datumu njegovega povratka je povedal:»Napreduje iz dneva v dan. Na tej točki lahko z gotovostjo trdim, da se bo vrnil čez nekaj tednov in ne mesecev. Za njim sta dva dneva igranja. Najprej je na polovici igrišča sodeloval v igri 2 na 2, včeraj pa je približno 30 minut igral 4 na 4, kar je bilo odlično. A pred njim je še dolga pot. Moramo poskrbeti, da bo lahko na treningu naredil dovolj ponovitev, pri čemer bo v tem obdobju zaradi urnika zelo težko poskrbeti za kakovosten trening,« je razložil Carlisle in dodal: »Zelo nam bo pomagal, o tem ni dvoma. A postati moramo bolj čvrsti.«Porzingis je bil v pretekli sezoni izjemno pomemben član Dallasa, saj je bil prvi skakalec ekipe (9,5 skoka na tekmo), prvi po blokadah (2,0) in zadrugi strelec (20,4).