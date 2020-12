Dragić med vidnejšimi akterji zmage Miamija

Goran Dragić (z žogo) in najboljši strelec New Orelansa Brandon Ingram med eno od akcij. FOTO: Michael Reaves/AFP

Liga NBA je na božični dan ponudila vrhunsko košarko tudi evropskim privržencem te igre, ki so lahko uživali v mojstrovinah številnih asov v normalnem terminu tekme. Košarkarji Miamija so zasluženo premagali New Orleans, med najvidnejšimi posamezniki tekme pa je bil tudi slovenski legionarVročica je bila boljša v treh četrtinah, dobila je prvi in zadnjo. V taboru finalistov minule sezone velja izpostaviti tudi Dragića. Ljubljančan je dosegel več mojstrskih košev po zanj značilnih prodorih, ob tem pa je uspešno pošiljal v ogenj soigralce. Evropski prvak se je ustavil pri 18 točkah, 9 asistencah in dveh skokih ter 4 ukradenih žogah v 27 minutah igre v majici Miamija.Moštvo s Floride bo igralo naslednjo tekmo v noči iz torka na sredo (1.30), zadnji letošnji dvoboj pa bo odprlo natančno 24 ur pozneje, torej 31. decembra ob 1.30 po slovenskem času.Miami : New Orleans 111:98 (Robinson 23, Adebayo 17, Dragić 16; Ingram 28, Williamson 24).