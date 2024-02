Operacija Joela Embiida odpira vrata Luki Dončiću

V nadaljevanju preberite:

Najučinkovitejša košarkarja v ligi NBA Joel Embiid in Luka Dončić se v tej sezoni še nista pomerila in lahko se celo primeri, da se niti ne bosta. Kamerunski center, ki se je oktobra lani odločil, da bo igral za reprezentanco ZDA, si je pred domačim dvobojem Philadelphie z Dallasom poškodoval meniskus v levem kolenu in bo moral na operacijo, kar lahko postavi pod vprašaj ne le njegov nastop v revanši s Teksašani 3. marca, temveč tudi kandidaturo za naslov najboljšega igralca prvenstva.

Po lani sprejeti kolektivni pogodbi v ligi NBA morajo namreč košarkarji igrati na vsaj 65 tekmah v rednem delu sezone, da jih lahko upoštevajo pri izboru MVP in uvrstitvi v elitne peterke leta. Pri nagradi za prvega strelca so zahteve nekoliko blažje, v kolikšni meri? Koliko točk sta družno dosegla Dončić in Embiid v tej sezoni in za koliko zaostajata za rekordom? Kateri mesti posamično zasedata na preglednici dosedanjih sezonskih dosežkov v zgodovini ligi NBA? Kdo je pred njima?