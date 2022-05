Poslovil se je košarkar, ki je bil z Nowitzkim član zlate nemške generacije

Ademola Okulaja se je košarkarske abecede naučil pod streho univerze North Carolina, kjer se je kalil tudi Michael Jordan. Sin Nigerijca in Nemke je kolidž zapustil leta 1999, ko so ga tudi izbrali v najboljšo ekipo vzhodne konference NCAA. V Evropi je branil barve berlinske Albe, Barcelone, Malage, Bamberga, Valencie in moskovskega Himkija. Pod taktirko Svetislava Pešića je leta 1995 osvojil pokal Radivoja Korača v obračunih z milanskim Stefanelom (Olimpia), bil pa je tudi pomemben člen nemške izbrane vrste, s katero je kasneje tudi kot kapetan nastopil na dveh svetovnih in petih evropskih prvenstvih.

Zbral je kar 172 nastopov, leta 2002 je ob boku Dirka Nowitzkega orle ponesel do tretjega mesta na svetovnem prvenstvu v Indianapolisu, ni pa sodeloval na eurobasketu 2005 v Srbiji in Črni gori, ko je Nemčija v četrtfinalu ustavila Slovenijo in nato osvojila srebro.

Nikoli ni zaigral v ligi NBA, leta 2008 pa so mu odkrili spinalni tumor, a se je vrnil na igrišča ter kariero sklenil šele dve leti kasneje v Bambergu. Po upokojitvi je deloval kot strokovni komentator na televiziji in se preizkušal tudi v agentskih vodah.