Potres v pisarnah Dallasa: Carlisle ni več trener

Poletje, ki poleg olimpijskih kvalifikacij za Luko Dončića prinaša tudi poglobljen razmislek o podaljšanju sodelovanja z ekipo Dallas Mavericks, se je začelo s hudim pretresom v pisarnah kluba. Dolgoletnemu direktorju in sinu legendarnega trenerja teksaškega moštva, Donnieju Nelsonu, je skozi izhodna vrata po 13 letih sledil trener šampionske ekipe z začetka minulega desetletja Rick Carlisle. Mediji so poročali, da je najprej »počilo« med Nelsonom in lastnikom kluba Marcom Cubanom, Carlisle pa se je očitno postavil na stran moža, ki je s teksaškim klubom (večinoma kot generelni direktor oz. menedžer) sodeloval kar 24 sezon.



»Po številnih pogovorih na štiri oči z Markom Cubanom v zadnjem tednu sem ga danes obvestil, da se ne nameravam vrniti kot glavni trener Dallas Mavericks. To je bila moja lastna odločitev,« je izjavo Carlisla prenesel ESPN. »Jaz in moja družina smo prestali izjemno 13-letno izkušnjo ob delu z izjemnimi ljudmi in izjemnim mestom,« je dodal 61-letni trener.

Cubanov odziv: Dober trener, prijatelj in zaupnik

Novica je v ameriški javnosti udarila po novinarski konferenci Dončića pred tekmo s Hrvaško v Ljubljani, od koder je slovenski zvezdnik sporočil, da se ga je Nelsonovo slovo dotaknilo. Carlisle je sicer tudi povedal, da je »navdušen nad naslednjim poglavjem« svoje trenerske kariere. Vrhunec pri Dallasu, kamor je prišel leta 2008 po vodenju Detroita in Indiane, je bil do sedaj edini naslov prvaka v zgodovini kluba (2011), ki mu je takrat na parketu poveljeval legendarni Nemec Dirk Nowitzki. Carlisle je bil prvak tudi kot igralec, in sicer kot član ekipe Boston Celtics leta 1986.



»Resnično imam rad Ricka Carlisla,« pa se je za ESPN že odzval tudi Cuban. »Ni bil le dober trener, temveč tudi prijatelj in zaupnik. Najin odnos je močno presegal le košarko. In vem, da se to ne bo nikoli spremenilo.«



ESPN dodaja, da so Nelsonovemu odhodu botrovale napetosti, ki izvirajo iz vedno večjega vpliva direktorja Haralabosa Voulgarisa, ki v klubu skrbi za kvantitativne raziskave in razvoj.

