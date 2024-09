Prvak lige NBA si je znova vtetoviral samega sebe

Košarkar Bostona Jayson Tatum je prvi zvezdnik Keltov in je bil eden najbolj zaslužnih, da so se v Bostonu junija veselili naslova prvakov lige NBA, v finalu so bili boljši od Dallasa Luke Dončića.

Nato je Tatum podpisal še novo pogodbo, v petih letih bo v Bostonu bo prejel 315 milijonov dolarjev. Izvrstno poletje, ki so ga nekoliko skazile slabše predstave v Parizu, kjer se Tatum ni prebil v prvo peterko reprezentance ZDA, na francoskih tleh mu sploh ni uspelo zadetki trojke, a se je domov vseeno vrnil še kot olimpijski prvak.

Zdaj pa Tatum dviguje prah z novo tetovažo, na hrbet si je vtetoviral svojo podobo s šampionskim pokalom za zmago v NBA. To je že njegova druga tetovaža samega sebe, prvo si je omislil potem, ko je postal MVP na All-Star tekmi, na kateri je dosegel 55 točk.