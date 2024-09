Tatum v finalu spet pričakuje Dončića

Nova sezona lige NBA se bo začela 22. oktobra, košarkarji Dallas Mavericks so se Luko Dončićem nazadnje uvrstili v finale, v katerem so morali priznati premoč Boston Celtics.

Kljub temu ostajajo morda najbolj podcenjeno moštvo v ligi, stavnice jih za sezono 2024/25 uvrščajo šele na šesto mesto, kvota nanje je 11. Toda Jayson Tatum, eden najbolj zaslužnih, da so Kelti osvojili rekordni 18. naslov, pričakuje ponovitev finala.

»Kdo bo v finalu? Jasno, Boston. Mislim, da se bomo ponovno srečali z Dallasom,« je po daljšem premisleku v pogovorni oddaji odgovoril mož s številko 0, ki bi si naziv MVP finala zaslužil prav tako kot Jaylen Brown.

Bostona gre res pričakovati v zadnjem dejanju. Zadržal je vse nosilce igre in bo še močnejši. Dallas pa je ob Dončiću in Kyrieju Irvingu dobil še enega zvezdnika Klaya Thompsona, poleg tega ima globino.

Na stavnicah so poleg Bostona (kvota 4) favoriti še Oklahoma City Thunder (8,5), Philadelphia 76ers (9), Denver (9,5), New York Knicks (10) ter Dallas in Minnesota Timberwolves (po 11).

Med glavnimi kandidati za MVP rednega dela sezone so Nikola Jokić (Denver), Dončić, Shai Gilgeous Alexander (Oklahoma), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) in Joel Embiid (Philadelphia). Torej niti en Američan!

Dallas bo sezono začel 24. oktobra doma proti San Antoniu, prvo pripravljalno tekmo bo odigral 7. oktobra z Memphisom.