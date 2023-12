Prvakom spodletelo doma, Jokićevih 19 točk premalo

Zadnji prvaki v severnoameriški košarkarski ligi NBA iz Denverja so na svoji zadnji letošnji tekmi doma visoko izgubili proti Oklahomi s 93:119. V Koloradu je blestel Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander, ki je dosegel kar 40 točk, pri nerazpoloženih gostiteljih je bil najbolj učinkovit Srb Nikola Jokić z 19 točkami, 10 skoki in sedmimi podajami.

Oklahoma City je z razmerjem zmag in porazov 21-9 na visokem drugem mestu v zahodni konferenci. Pred eno najmlajših zasedb v ligi NBA je le Minnesota (23-7), osmoljenci današnje medsebojne tekme iz Denverja pa so tretji (23-11).

V noči na soboto so na zahodu zmagali tudi vsi neposredni tekmeci Dallasa v boju za končnico. Sacramento je v Atlanti slavil zmago s 117:110, Phoenix je doma premagal Charlotte s 133:119, Los Angeles Clippers pa so bili na svojem parketu boljši od Memphisa z 117:106.

Zasedba iz Teksasa, kjer blesti slovenski košarkarski as Luka Dončić, bo v noči na nedeljo gostovala pri Golden Statu. Trenutno je na sedmem mestu (18-14), pred njo so poleg Minnesote, Oklahome in Denverja še LA Clippers (19-12) in Sacramento (18-12).

New Orleans ima enak izkupiček kot zasedba iz Dallasa (18-14), obema za ovratnik dihajo Los Angeles Lakers (17-15), Phoenix (16-15), Houston (15-15) in Golden State (15-16).