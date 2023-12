Nikola Jokić – Luka Dončić 8:38, Denver – Dallas +24

V nadaljevanju preberite:

Nekaj ur po tem, ko je bil izbran za najboljšega košarkarja prejšnjega tedna v zahodni konferenci lige NBA, se je Luka Dončić znašel pred težavno nalogo na gostovanju v Denverju. Zaradi slabega počutja je celo kazalo, da se bo na seznamu odsotnih pridružil poškodovanim adutom Dallasa, Kyrieju Irvingu (peta), Joshu Greenu (komolec), Maxiju Kleberju (prst na nogi) in Derecku Livelyju (gleženj). Kot pravi profesionalec je iztisnil iz sebe zadnje atome moči, toda branilci šampionskega naslova so bili kot celota precej boljši in zmagali s 130:106.

»Smrkam, imam želodčne težave in vse druge, ki sodijo zraven,« se je pridušal slovenski as po desetem porazu teksaške zasedbe v 26 nastopih v sezoni. Kaj je odločilo dvoboj in nad čim je bil Dončić tokrat razočaran? Zakaj je imel na koncu celo najnižji indeks +/- med vsemi? Kako so moči razporedili pri Denverju? Kaj je razveselilo Tima Hardawaya po slabi predstavi? Kako visoko so Slovenci na večni lestvici najučinkovitejših strelcev za tri točke?