Prvo tretjino so izgubili z 0:6, vendar zaostanek še ni usoden

Kar 18 zajamčenih tekem v evropskem pokalu lahko lepo obogati košarkarsko sezono, lahko pa pomeni tudi prekletstvo, če moštvo niza poraze. Cedevita Olimpija jih je v minulih tednih doživela šest brez ene same zmage, a je šele na tretjini poti, hkrati pa njen zaostanek za tekmeci še zdaleč ni usoden. Od osmega mesta v skupini A, ki še vodi v izločilne boje, jo ločita dve zmagi, kar bi lahko nadomestila po okrevanju poškodovanih adutov. Drevi ob 20. uri se ji bo v Stožicah ponudila nova priložnost za prvi uspeh v dvoboju z Ulmom.

Po treh zaporednih zmagah v ligi ABA, skupno šestih v osmih nastopih, bo Ljubljančanom počasi zmanjkalo izgovorov in opravičil na evropski sceni. Res je, da v regionalnem prvenstvu še niso prišli do kapitalnega ulova, toda tudi Ulm ne sodi med mednarodne prvokategornike. Kaj se lahko spremeni po okrevanju treh pomembnih igralcev in kako nemške trekmece vidi Jurica Golemac?