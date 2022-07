Rekordna pogodba za srbskega velikana

Srbski košarkarski velikan Nikola Jokić bo še naprej ostal zvest moštvu Denver Nuggets. Z vodstvom kluba se je dogovoril za petletno podaljšanje sodelovanja za rekordno pogodbo v višini 264 milijonov dolarjev. Doslej najvišja v ligi NBA je bila v vrednosti 252 milijonov evrov.

Jokićeva odločitev, da še naprej nosil Denverjev dres, ni presenetljiva, saj je že večkrat nakazal, da ga selitev v drugi klub ne zanima. »Ko bom prejel ustrezno ponudbo, jo bom seveda sprejel, ker mi je res všeč organizacija, res so mi všeč ljudje, ki tu delajo,« je dal vedeti 27-letni zvezdnik iz Somborja in dodal, da je v zares dobrih odnosih z vsemi – od lastnika do menedžerja za opremo.

Nikola, ki so ga že drugo sezono zapored izbrali za najboljšega igralca rednega dela prvenstva v ligi NBA, je v zadnji sezoni dosegal v povprečju po 27,1 točke, 13,8 skoka in 7,9 podaje na tekmo. Srbski as je postal prvi igralec v zgodovini z najmanj 2000 točkami, 1000 skoki in 500 podajami v sezoni. Z Denverjem je v rednem delu končal na šestem mestu na zahodnem delu lige, v končnici pa so izpadli že v prvem krogu, potem ko so klonili pred poznejšimi prvaki Golden State Warriors.

Jokić je sicer postal petnajsti igralec lige NBA z več kot eno nagrado MVP in trinajsti, ki jo je dobil v dveh zaporednih sezonah. Kot član srbske košarkarske reprezentance je leta 2016 na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru osvojil srebrno kolajno. V velikem finalu so tedaj Srbi izgubili z reprezentanco ZDA.