Rok Stipčević je prihranil še nekaj streliva

Pari 3. kola lige ABA

V prvih nastopih v ligi ABA sta slovenski moštvi iztržili največ, kar jima je dopuščal razpored: tri zmage. Košarkarji Cedevite Olimpije in Krke so se uvodoma pomerili med seboj, nato pa so razveselili svoje privržence z zmagama nad Borcem in Mornarjem. V 3. kolu ju čakata nova zrelostna izpita proti izzivalcema iz Srbije. Novomeščani bodo jutri točno opoldne gostovali v Beogradu pri Megi, Ljubljančani pa bodo v ponedeljek pričakali FMP.Slovenski zasedbi sta se doslej uveljavljali z različnima slogoma. Cedevita Olimpija kljub zamenjavi celotne posadke tujih okrepitev dosega 86,5 točke na tekmo, torej identično kot v prejšnji sezoni, v kateri je bila najučinkovitejša v regiji, Krka pa vztraja pri minimalističnem povprečju 72,5 točke. Daleč največji delež prispeva 35-letni veteran, ki je navdušil z imenitno predstavo proti Mornarju, med katero je metal za tri točke 9:10.Trojke so že od nekdaj močno orožje 186 cm visokega Zadrčana, rojenega v Mariboru, v tej sezoni pa mu gredo še posebej dobro od rok. V superpokalnem dvoboju s Cedevito Olimpijo je metal 6:8, ob zmagah nad Zlatorogom in Šentjurjem v DP obakrat po 5:8. Edina vrzel je gostovanje v Stožicah v ligi ABA, ob katerem je domača obramba izkoristila zdesetkanost Krke in se povsem osredotočila nanj. Zadovoljiti se je moral z metom za tri točke 2:5.Čim manj otroških bolezniV nedeljo bodo Novomeščani spet potrebovali Stipčevićeve rafale. Mega namreč tudi po prenovi moštva igra privlačno in učinkovito. Ob zmagi nad Derbyjem (101:68) in porazu proti Ciboni (84:89) je dosegla 92,5 točke na tekmo, več kot vsa druga moštva, čeprav je izgubila glavne adute. Najbolje ocenjena košarkarja lige ABA 2020/21 sta se odpravila večjim izzivom naproti –k prvaku evrolige Anadoluju Efesu,v ligo NBA k Chicagu –, nekdanji srbski reprezentantse je upokojil. Praznino pod obročema zdaj poskušata zapolniti 219 cm visoki Poljakin prišlek iz vrst Crvene zvezdeob pomoči Hrvata»Mega ima vsako leto mlado in nadarjeno moštvo. Spet igra hitro in energično, a disciplinirano. Ključni igralec v tej sezoni je 18-letni in 208 cm visoki krilni igralec, ki bo nedvomno zvezda evropske košarke. Pričakujem težko tekmo, v kateri bomo morali biti zbrani, želim si čim manj otroških bolezni,« ocenjuje Krkin trenerZadar : Cibona 67:68Mornar – Borac (17)Partizan – Borac (19)Mega – Krka (12)Budućnost – Split (17)Igokea – Crvena zvezda (19)Cedevita Olimpija – FMP (18)