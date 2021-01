Roko Leni Ukić je pričakovano zapustil Stožice

Ljubljana – Cedevita Olimpija se je danes sporazumno razšla z organizatorjem igre Rokom Lenijem Ukićem, ki je v minulih tednih dobival le malo priložnosti za igro. Po prihodu Luke Rupnika pa so se njegove možnosti za izboljšanje položaja v moštvu dodatno poslabšale, zato se je odločil za vrnitev v rodni Split, kjer je debitiral v članskem moštvu že leta 2000, pri pičlih 16 letih starosti.



V Stožice je kapetan hrvaške reprezentance prišel lani poleti. V ligi ABA je igral na sedmih tekmah in v povprečju dosegal pet točk, 2,6 asistence in 1,4 skoka na tekmo, v evropskem pokalu pa je v osmih nastopih dosegal 4,4 točke, 2,4 asistence in en skok.

Iz Ljubljane z eno lovoriko

Ukić, ki so mu že pred časom napovedovali predčasno vrnitev v Split, je v dvajsetletni karieri pridobival izkušnje v različnih tekmovanjih na najvišji ravni. Dve sezoni je med drugim preživel v ligi NBA pri ekipah Toronto Raptors in Milwaukee Bucks. V evroligi je igral devet sezon in skupno odigral 154 tekem.



V zbirki lovorik ima tudi eno z Olimpijo, lani septembra je osvojil slovenski superpokal. Sicer pa ima tri naslove hrvaškega državnega prvaka, po dva naslova turškega in grškega prvaka, tri hrvaške pokalne lovorike ter po dva pokalna naslova iz Španije, Turčije in Grčije.

