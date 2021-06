S Clippersi se ne bo pometalo, zaostanek znižan

V finalu zahodne konference lige NBA ne bo metle, krvniki Dončićevega Dallasa so še enkrat potrdili, da znajo strniti vrste, ko jim gre za nohte. Los Angeles Clippers so po dveh porazih proti Phoenix Suns ob prihodu v svoj Staples Center pokazali mišice in zmagali s 106:92. Arizončani vodijo z 2:1 v zmagah.je zbral 27 točk, 15 skokov in 8 asistenc,23 točk ter15 točk in 16 skokov za Kalifornijčane, ki so pred tem s 4:3 premagali Dallas in s 4:2 prvega nosilca Utah Jazz. Za Suns, ki so drugo tekmo dobili s košem v zadnji sekundi, nihče ni presegel 18 točk, kolikor jih je prispevalChris Paul innista imela naravnanih strelskih naprav. Oba sta dosegla 15 točk, prvi je imel met iz igre 5:19 (za tri 2:7), drugi 5:21 (za tri 1:7).Tekma št. 4 bo v noči na nedeljo, jutri ob 2.30 bo druga tekma finala vzhodne konference, v katerem Atlanta vodi z 1:0 proti Milwaukeeju.Los Angeles Clippers : Phoenix Suns 106:92 - Phoenix vodi z 2:1 v zmagah