S kalašnikovko v roki tudi kultni košarkar LA Lakers

Stanislav »Slava« Medvedenko je v šestih letih kot član košarkarske ekipe Los Angeles Lakers postal kultna figura med navijači kalifornijskega moštva, čeprav je bil danes 43-letni Ukrajinec le obrobna figura pri osvojitvi dveh šampionskih prstanov (2001, 2002).

Radi so ga imeli tudi soigralci, pokojni Kobe Bryant je nekoč celo zagrozil, da bo odšel k mestnim tekmecem Clippers in da bo s seboj vzel ravno Medvedenka. Kot poroča The Athletic se je 208 cm visoki krilni center odzval klicu domovine in s kalašnikovko v roki skoraj dva meseca prečesaval kijevske ulice kot član vojaške policije, kopal je luknje za protitoklepne mine in se uril za streljanje s protioklepnim orožjem.

»Si lahko predstavljate? Sediš na kontrolni točki in vidiš, kako prek tebe poleti velika jeb**a raketa? Kot bi bili v prvi vrsti v kinu. Ko si v procesu vojne, niti nimaš časa, da bi te bilo strah,« je povedal Medvedenko, ki po umiritvi razmer v Kijevu in okolici skrbi za dostavo hrane na prizadeta območja.

»Verjetno najboljša odločitev našega predsednika je bila, da je vsem omogočil oborožitev. Ljudje v Ukrajini so me presenetili. Videl sem, kako so se poenotili,« je predsednika Volodimirja Zelenskega in rojake pohvalil Medvedenko, ki je pred slovesom od Združenih držav Amerike eno sezono odigral tudi za Atlanta Hawks. V povprečju je v ligi NBA dosegal 5,4 točke in 2,9 skoka na tekmo.