S kožo Aleksandra Džikića bi pomagali tudi Cedeviti Olimpiji

Vsako leto prej ali slej pridemo do obdobja, ko namesto privlačnih potez športnikov stopijo v ospredje izračuni možnih razpletov na vrhu in dnu lestvic. V košarkarski ligi ABA Partizan skorajda nima možnosti, da bi prehitel vodilno Crveno zvezdo, znana pa so tudi imena štirih moštev, ki se bodo v dodatnih dvobojih potegovala za nastop v polfinalu končnice. Med njimi je tudi Cedevita Olimpija, veliko slabše pa kaže Krki, saj se lahko le z neverjetnim finišem izogne ponovitvi sezone 2016/17, ko je izpadla v 2. regionalno ligo.

Kakšno je izhodišče Ljubljančanom pred nedeljskim gostovanjem pri Derbyju? Ali lahko res samo čudež reši Novomeščane?