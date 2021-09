Samski Goran Dragić korak bliže sanjski navezi

Luka Dončić in Goran Dragić v Dallasu s sloganom I feel Slovenia. FOTO: Will Mans/Twittter

Goran Dragić in srčna izbranka Maja. FOTO: Youtube

V ameriških medijih so vse pogostejša namigovanja, da se bov Dallasu pridružil. Nocoj je govorice podkrepil novinarr, sicer poročevalec priznanega športnega portala Bleacher Report, ki je zapisal, da so mu njegovi viri povedali, da bo Dragić v kratkem postal član ekipe iz Teksasa.»Vsi moji viri v ligi NBA so mi povedali, da pričakujejo odhod Gorana Dragića iz Toronta in skorajšnji podpis pogodbe z Dallas Mavericks,« je zapisal Jake Fischer na svojem twitter profilu.Novica se je hitro razširila po ostalih ameriških medijih, dodatno težo pa ji po njihovem mnenju daje fotografija, ki jo je pred nekaj dnevi objavil Luka Dončić na svojih družbenim omrežjih. Slikal se je skupaj z Goranom v fitnes centu v Ljubljani.Medtem drugi mediji poročajo o razgibanjem dogajanju v Dallasu, ki se želi pred novo sezono okrepiti na mestu organizatorjev igre z izkušenimi igralci. Kot med drugimi piše hoopsrumors, so v Dallasu trenutno na preizkušnji 32-letni, 31-letniin 35-letniKot je zapisal novinariz The Athletica, so v klubu navdušeni nad stanjem Isaiaha Thomasa, prav tako pa je pričakovanja upravičil Lance Stephenson.Goran Dragić (35 let), ki je imel v lanski sezoni povprečje 13,4 točke, 3,4 skoka in 4,4 podaje, se po poročanju revije Suzy ločuje od dolgoletne izbranke Maje, s katero imata sina Matea in hčerko Victorio.