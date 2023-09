Schröder in selektor spregovorila o glasnem sporu med tekmo s Slovenijo

Nemški košarkarji so si z (visoko) zmago nad Slovenci priigrali prvo mesto v skupini K in z njim tudi na papirju lažje tekmece v četrtfinalu – Latvijce. Kot je razkril selektor Gordon Herbert, so tokrat dobro proučili igro naših reprezentantov.

»Na sestanku pred tekmo smo večinoma govorili le o Luki Dončiću. Navsezadnje je eden od najboljših košarkarjev na svetu,« je pojasnil 64-letni kanadski trener, ki ima – mimogrede – tudi finski potni list. Nemškim novinarjem je moral razlagati tudi o sporu, ki ga je imel med uvodno četrtino s prvim zvezdnikom moštva Dennisom Schröderjem. Izvrstni branilec se je sicer najprej sprl s soigralcem Danielom Theisom. Ko ga je Herbert opomnil, naj preneha, je tudi njemu zabrusil nekaj krepkih, zaradi česar ga je selektor poslal na klop.

»Medtem sva se že pogovorila. Dennis in Daniel sta se pogovarjala o obdobju, ko sta bila še v Braunschweigu. Vse je v najlepšem redu,« je selektor odločno zanikal, da bi bila porušena kemija znotraj reprezentance. O tem, kar se je v nedeljo dogajalo na igrišču in ob njem, je spregovoril tudi Schröder, ki je bil s 24 točkami najboljši strelec tekme. Tako kot drugi se je strinjal, da jih je spor še dodatno podžgal in ponesel k zanesljivi zmagi nad Slovenci.

»Z Danielom se poznava že od otroštva. Ko mu je treba reči, kar mu gre, mu to tudi povem. Enako velja zanj: tudi on mi lahko reče vse brez dlake na jeziku,« je zaupal 29-letni zvezdnik moštva Toronto Raptors, ki se ni pozabil zahvaliti vsem soigralcem: »Vsi igrajo za moštvo in vsi mi pustijo, da vodim to ekipo.«