Slovenski košarkarji za prvo mesto v skupini K

Slovenska moška košarkarska reprezentanca si je že zagotovila nastop med najboljšo osmerico na 19. svetovnem prvenstvu v Aziji. V današnji tekmi z izbrano vrsto Nemčije (z začetkom ob 13.10 po srednjeevropskem času) bo šlo za prvo mesto v skupini K. Zmagovalec se bo nato v četrtfinalu pomeril z drugouvrščenim moštvom iz izjemno izenačene skupine L, v kateri so Brazilija, Kanada, Latvija in Španija, poraženec pa s prvouvrščeno zasedbo.

Na lanskem evropskem prvenstvu so bili v medsebojnem obračunu boljši Slovenci, ki so v skupinskem delu na krilih Luke Dončića (36 točk) v Kölnu slavili zmago z 88:80. Toda na koncu so bili bolj veseli Nemci, ki so se ovenčali z bronastimi kolajnami, potem ko so v malem finalu z 82:69 odpravili Poljake, krvnike naših košarkarjev v četrtfinalu.

V prvi današnji tekmi skupine K so Avstralci brez večjih težav s 100:84 premagali Gruzince.

Današnje tekme:

Skupina K

Avstralija – Gruzija 100:84

Slovenija – Nemčija

Skupina I

Italija – Portoriko 73:57

Srbija – Dominikanska republika

Skupina J

Grčija – Črna gora 69:73

ZDA – Litva

Skupina L

Brazilija – Latvija

Kanada – Španija