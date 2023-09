V zadnji bitki za Okinavo so prehitro ostali brez streliva

V nadaljevanju preberite:

Japonski otok Okinava in istoimensko mesto sta bila od 21. avgusta prijazen začasni dom za slovenske košarkarje. Na prizorišču skoraj trimesečne slovite bitke ob koncu druge svetovne vojne so po vrsti ugnali Venezuelo, Gruzijo, Zelenortske otoke in Avstralijo ter si s tem zagotovili uvrstitev v četrtfinale svetovnega prvenstva. Ob slovesu so jo želeli potrditi še z zmago nad Nemčijo, vendar so igrali na pričakovani ravni le malo več kot eno četrtino. Po visokem porazu z 71:100 in osvojitvi drugega mesta v skupini K bo v sredo ob 14.30 v Manili na vrsti tekma leta: proti Kanadi, ki je danes ugnala branilko naslova Španijo z 88:85 in jo poslala domov.

Potem ko so slovenski košarkarji z odlično igro dobili uvodno četrtino s 25:11, si nihče (niti Nemci) ni mislil, da bodo na koncu doživeli tretji najhujši poraz na uradnih reprezentančnih tekmah. Kaj vse je šlo narobe in kako je dvome potrdil selektor Aleksander Sekulić? Kdaj so slovenski košarkarji v reprezentančni eri Luke Dončića dosegli manj točk? Kaj pravijo številke in kaj je povedalo hihitanje Nemcev?