Schröder poskrbel za preplah, Herbert: Dončić? Pojma nimam

Na kakšen način so si nemški košarkarji priigrali nastop v četrtfinalu 19. svetovnega prvenstva v Aziji, s kakšno igro so včeraj visoko odpravili Gruzince, za kakšen preplah je poskrbel prvi zvezdnik nemške reprezentance Dennis Schröder, zakaj so potem stiskali pesti za Slovence, zakaj Moritz Wagner, ki si prav tako služi mastne denarce v ligi NBA, (še) ni želel izgubljati besed o Luki Dončiću & Co., kako na glavnega slovenskega aduta in jutrišnji dvoboj z našo izbrano vrsto gleda selektor nemške reprezentance Gordon Herbert ...