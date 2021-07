Še druga nočna mora za sanjsko moštvo pred Tokiem

V pretekli noči so bili v Las Vegasu od prvih favoritov za olimpijsko zlato z 91:83 boljši Avstralci. Američani so v noči na nedeljo šokantno izgubili z Nigerijo, ki je tako postala prva afriška ekipa z zmago nad moštvom ZDA v košarki. Če je ta poraz veljal nekoliko za naključnega, saj se je zgodil le štiri dni po prvem zboru ekipe ZDA, poraz proti Avstralcem zdaj odpira vse več vprašanj, piše francoska tiskovna agencija AFP.Moštvo ZDA, nekoč znano pod imenom sanjsko moštvo, je na zadnjih petih uradnih tekmah izgubilo kar štirikrat. Ob dveh porazih na pripravljalnih turnirjih je izgubila tudi dve tekmi na svetovnem prvenstvu leta 2019. Tam je – sicer s številnimi odsotnostmi največjih zvezdnikov lige NBA – osvojila le sedmo mesto.Avstralija je v Las Vegasu tako prišla do prve zmage v zgodovini proti Američanom. Prvi strelec moštva iz dežele tam spodaj, ki je v zadnjih 30 sekundah tekme nanizala kar šest točk, Američani pa niso dosegli nobene, je bilz 21 točkami,jih je prispeval 17. Prvi strelec moštva ZDA je bilz 22 točkami. Prvo ime moštvaje že drugo tekmo zaporedoma končal pri 17 točkah.