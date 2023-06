Še tretji poraz in grenko slovo od domačega eura

Slovenske košarkarice so evropsko prvenstvo v Ljubljani končale veliko prej, kot so pričakovale. S tremi porazi so zasedle zadnje mesto v skupini C; danes so morale premoč priznati še Franciji, ki je bila boljša s 73:68 (15:14, 36:39, 54:51).

Za Slovenijo je bilo to najslabše evropsko prvenstvo doslej. Na prejšnjih treh je venomer dosegla vsaj eno zmago, tokrat pa je izgubila proti Veliki Britaniji, Nemčiji in Franciji.

Slednja je zasedla prvo mesto v skupini in se neposredno uvrstila v četrtfinale, ki bo v četrtek, Nemke in Britanke pa bodo v torek igrale kvalifikacije za četrtfinale.

Najboljše strelke Slovenije so bile Eva Lisec s 16 točkami, Teja Oblak s 13 in Zala Friškovec, ki jih je dosegla 12.

Georgios Dikaiulakos, selektor Slovenije: »Čeprav tekma s Francijo ni odločala o ničemer, sem zelo zadovoljen z odzivom igralk. Bile so zbrane, pokazale so ekipni karakter, predvsem pa so se borile za Slovenijo in ne za lastno slavo ali statistiko. Ponosen sem, da sem jih vodil na tem prvenstvu, in hvaležen Košarkarski zvezi Slovenije, da mi je dala to priložnost, po kateri sem zagotovo boljši trener in človek.«

Georgios Dikaioulakos je bil zadovoljen s pristopom. FOTO: KZS

Teja Oblak, kapetanka Slovenije: »Evropsko prvenstvo kljub trem porazom zapuščamo visoko dvignjenih glav, saj vemo, da smo dale vse od sebe. Na vseh treh tekmah smo bile blizu, vendar nam je vsakokrat nekaj zmanjkalo. Takšen je pač šport. Verjamem, da smo se tudi iz teh porazov nekaj naučile. Brez dvoma je pred to reprezentanco svetla prihodnost in dokler bom zdrava, se bom vedno odzvala vabilu selektorja.«