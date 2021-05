Sijajni Jokić že v prvi četrtini premagal New York

Vlatko Čancar (desno) je na parketu prebil slabih pet minut. FOTO: Ron Chenoy/USA Today Sports

Izidi:

Standings provided by SofaScore LiveScore

Košarkarji Denverja so v pretekli noči na domačem parketu s 113:97 premagali trenutno najbolj vročo ekipi v severnoameriški ligi NBA New York Knicks. Izkazal se je glavni kandidat za najkoristnejšega igralca rednega dela lige, ki je dosegel 32 točk, od tega 24 v prvi četrtini. Slovenecje prispeval dve točki.Denver je z razpoloženim Jokićem prišel do velikega vodstva v prvi četrtini. Po devetih minutah igre je bilo že 26:6 za domače košarkarje, New York pa se po začetnem šoku ni pobral in je tako zabeležil šele drugi poraz na zadnjih 14 tekmah.Srbski center je na koncu odigral le 29 minut, saj mu je trener zaradi velike prednosti namenil več časa za počitek. Ob njemu je bil za Denver s 25 točkami najbolj razpoložen. Tega je New York v marcu zamenjal po prihoduRivers je izkoristil priložnost, da se nekdanji ekipi maščuje, na tekmi je zadel šest metov za tri točke. Na drugi strani je bil Rose eden od štirih igralcev New Yorka, ki je tekmo zaključil s 14 točkami.Priložnost za igro je dobil tudi Čančar, ki je v skoraj petih minutah dosegel dve točki in ujel tri skoke.Denver je z izkupičkom 44:22 v tej sezoni zdaj na tretjem mestu v zahodni konferenci. Pred njim sta vodilni ekipi lige Utah in Phoenix, ki sta se v pretekli noči zamenjali na vrhu. Utah (48:18) je po zmagi s 126:94 proti San Antoniu znova skočil pred Phoenix (47:19), ki je izgubil s 103:135 na gostovanju v Atlanti.Za Utah je bil najboljšis 30 točkami, Hrvatjih je dosegel 24. Pri zmagi Atlante nad Phoenixom je kar sedem igralcev Atlante doseglo dvomestno število točk, med njimis 16, domače moštvo pa je vodilo celo srečanje. Tudi 30 točkni bilo dovolj za Phoenix.Na preostalih tekmah je odmevala prepričljiva zmaga Bostona nad Orlandom s 132:96. Prva strelca Bostona sta bilaz 32 ins 27 točkami.Orlando Magic : Boston Celtics 96:132Cleveland Cavaliers : Portland Trail Blazers 105:141Minnesota Timberwolves : Memphis Grizzlies 135:139Milwaukee Bucks : Washington Wizards 135:134Atlanta Hawks : Phoenix Suns 135:103Indiana Pacers : Sacramento Kings 93:104Houston Rockets : Philadelphia 76ers 115:135Denver Nuggets : New York Knicks 113:97(Vlatko Čančar 2 točki in 3 skoki v 4:40 minute igre)Utah Jazz : San Antonio Spurs 126:94