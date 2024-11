Slovence po portugalski blamaži čaka temeljit razmislek

Le en odigran polčas je bil za slovensko košarkarsko reprezentanco premalo, da bi na Portugalskem iztržili pozitiven izid, v prvem so bili namreč zgolj nemočni, neangažirani in razglašeni opazovalci portugalskega šova. Za kar 25 točk so varovanci Aleksandra Sekulića zaostajali ob polčasu, v jurišu v drugem so uspeli iztržiti le nekoliko bolj znosen poraz s 74:82, za zmago je zmanjkalo časa.

Klemen Prepelič je bil s 23 točkami prvi slovenski strelec, a si zaradi številnih napak tudi on ne zasluži visoke ocene. FOTO: Fiba

Strokovni štab je igralce svaril pred podcenjevanjem Portugalcev, a so njihove besede naletele na gluha ušesa. Sekulić je v začetno peterko uvrstil Matica Rebca, Jako Blažiča, Miho Cerkvenika, Eda Murića in Žigo Dimca, a izkušeni Slovenci niso uspeli odgovoriti na agresivnost Portugalcev. Kaj bi šele bilo, če bi domačini zadeli kakšno od številnih odprtih trojk, bolj kot z razdalje so bili natančni v raketi: po 15 minutah igre je razmerje doseženih točk v obarvanem delu parketa znašalo kar 26:6!

Sekulić je poskušal s hitrimi menjavami, a so Portugalci že dobili zalet, Goncalo Delgado je bil pod košem nerešljiva uganka, domačini so izgledali kot izkušena in uigrana reprezentanca, Slovenci pa kot z vseh vetrov zbobnano moštvo brez avtomatizmov v igri. Borih 24 točk so Slovenci dosegli do polčasa, Portugalci več kot še enkrat več.

Selektor Sekulić je v drugem delu zaupal mladim, a je bilo za zmago prepozno. FOTO: Fiba

Strokovnemu štabu ni ostalo drugega, kot da ponudi priložnost mlajšim, Mark Padjen se je na položaju organizatorja igre izkazal s štirimi asistencami, Žiga Daneu se je bolje boril pod košem, Luka Ščuka je dvakrat zadel z razdalje, aktiven je bil tudi Tibor Mirtić in prednost se je začela topiti. A kaj, ko so znova zatajili veterani. Klemen Prepelič je, namesto da bi prodiral pod obroč, trikrat izgubil žogo, ko je zaman iskal osebno napako, protinapadi so se prevečkrat končali s koraki, napačno blokado ali ukradeno žogo tekmecev, Slovenija je tekmo končala z 19 izgubljenimi žogami.

Če bi Slovenija tik pred koncem tretje četrtine prišla na manj kot 10 točk zaostanka, bi bila vrata preobrata odprta, tako pa so Portugalci kaznovali napake in znova ušli na +16. V zadnjem delu so se jim zatresle roke, a ne dovolj, da bi Slovenija iztržila kaj več od vsaj na videz znosnega poraza. Roko na srce si osvojenih točk na Portugalskem niti niso zaslužili.

Zoran Dragić ni iskal izgovorov. FOTO: Fiba

»Žalostno je, da smo šli v tekmo tako, da smo jim dovolili, da se razigrajo. Ko enkrat zaostajaš za 20 točk, porabiš ogromno energije, da loviš nasprotno ekipo, imeli smo svoje priložnosti, a jih nismo izkoristili. Neumno smo iskali prekrške, ki ne bom rekel, da jih ni bilo, a če nasprotnik igra agresivno, se temu prilagodijo tudi sodniki,« je Zoran Dragić izpostavil agresivnost Portugalcev, v kateri so močno prekašali slovenske košarkarje. »Z vsem spoštovanjem do Portugalske, ki je zasluženo zmagala, smo prikazali najslabši prvi polčas, odkar igram za reprezentanco. In to je že mnogo let. Čeprav smo vedeli, da bodo igrali zelo agresivno, smo se le gledali in čakali, kdo bo prevzel odgovornost. Tega človeka med nami ni bilo,« je bil razočaran s 23 točkami najboljši strelec Slovenije Prepelić, le še Ščuka (11) je končal z dvomestnim številom točk.

Priložnost za revanšo bo v ponedeljek ob 18. uri v koprski Bonifiki. Morda bodo mlajši igralci, ki si za prikazano v drugem polčasu zaslužijo vsaj solidno oceno, dobili priložnost že v prvem delu igre – preden bo (znova) prepozno.

Portugalska – Slovenija 82:74 (22:10, 49:23, 48:64)

Dvorana Complexo Municipal dos Desportos, gledalcev 1500, sodniki: Castillo (Španija), Aunkrogers (Latvija), Yilmaz (Turčija).

Portugalska: Brito 16 (3:5), Monteiro 3, Williams 12 (4:6), Delgado 16 (0:2), Ventura 6 (4:4), Queiroz 2, Gameiro 6 (0:1), Amarante 5, Cruz 6, Lisboa 7, Sa 3 (1:2). Slovenija: Rebec 6 (1:2), Prepelič 23 (8:9), Murić 3 (1:2), Blažič 6 (3:4), Mirtić 6, Ščuka 11 (0:1), Dragić 6, Stergar 5 (3:4), Daneu 8 (1:2).

Prosti meti: Portugalska 12:20, Slovenija 17:24; met za dve točki: Portugalska 23:41, Slovenija 15:29; met za tri točke: Portugalska 8:24 (Brito 3, Gameiro 2, Monteiro, Amarante, Lisboa), Slovenija 9:31 (Ščuka 3, Prepelič 3, Rebec, Blažič, Daneu); skoki: Portugalska 42 (28 + 14), Slovenija 34 (24 + 10); osebne napake: Portugalska 24, Slovenija 22.