Slovenci v drugem polčasu vendarle potrdili vlogo favoritov

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je v prvi tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2025 s 87:73 (64:53, 39:40, 21:22) premagala izbrano vrsto Ukrajine. Levji delež k zmagoslavju našega moštva v Kopru je prispeval kapetan Klemen Prepelič, ki je dosegel kar 30 točk.

Slovenci, ki so po prvem polčasu zaostajali (39:40), so v dvorani Bonifika potrebovali kar nekaj časa, da so izkoristili prednost domačega terena in upravičili vlogo favoritov. Jeziček na tehtnici so na svojo stran prevesili šele v drugem delu, v katerem so vendarle potrdili premoč in pobegnili tekmecem.

Aleksander Sekulić, selektor moške članske reprezentance: »Čestitke igralcem za zmago, gledalcem pa za spodbudo skozi vso tekmo. Na začetku nas je prav podpora publike dvignila, v drugem polčasu pa so tudi igralci dvignili raven svoje igre in z veliko bolj zavzeto ter agresivno obrambo prišli do prepričljive zmage. Vedeli smo, da bo ključ do uspeha obramba, saj imamo v napadu dovolj talenta, da smo se tudi danes približali 90 doseženim točkam.«

Slovenija – Ukrajina (64:53, 39:40, 21:22) Dvorana Bonifika, gledalcev 2500, sodniki: Lanzarini (Italija), Deman (Francija), Maciulis (Litva).

Slovenija: Samar 10 (3:4), K. Prepelič 30 (14:15), Tobey 11, Blažič 18 (6:8), Kunc 2 (2:2), Hrovat 10 (4:6), Dimec 5 (1:4), B. Prepelič 1 (1:2).

Ukrajina: Krutos 6 (1:2), Bobrov 17 (6:7), Petrov 7, Pustovoj 8 (2:2), Mišula 7 (1:2), Zotov 5, Kovliar 23 (7:12).

Prosti meti: Slovenija 31:41, Ukrajina 17:25.

Met za dve točki: Slovenija 10:27, Ukrajina 16:30.

Met za tri točke: Slovenija 12:27 (Blažič 4, K. Prepelič 4, Hrovat 2, Samar, Tobey), Ukrajina 8:29 (Mišula 2, Kovliar 2, Krutos, Bobrov, Zotov, Petrov).

Skoki: Slovenija 42 (30 + 12), Ukrajina 34 (27 + 7).

Osebne napake: Slovenija 26, Ukrajina 32.

Pet osebnih: Pustovoj (35.), Zotov (39.), Samar (39.).

Naslednjo »rizično« tekmo bodo naši košarkarji odigrali že v nedeljo, ko bodo v Kopru gostili še Izraelce.