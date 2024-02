Vzhod visoko odpravil Zahod z Luko Dončićem na čelu

Zmagovalci osrednje tekme All-Star lige NBA v Indianapolisu so košarkarji Vzhoda, ki so z 211:186 (51:47, 53:42, 56:47, 51:50) odpravili zvezdnike ekipe Zahoda, za katero je igral tudi Luka Dončić (Dallas Mavericks). Pokal za zmagovito zasedbo je visoko v zrak dvignil kapetan Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), za najboljšega igralca dvoboja pa so razglasili njegovega soigralca Damiana Lillarda, ki je tako prejel nagrado MVP, poimenovano po Kobeju Bryantu.

Lillard, ki je večer prej zmagal že pri metanju trojk, je bil z 39 točkami (za dve: 3:3, za tri: 11:23) najbolj učinkovit v moštvu Vzhoda, za katero sta več kot trideset točk dosegla še Jaylen Brown (Boston Celtics, 36 – iz igre: 15:23, za tri: 6:12) in Tyrese Haliburton (Indiana Pacers, 32 – iz igre: 11:15, za tri: 10:14). Antetokounmpo se je ustavil pri 23 točkah.

Najboljši strelec tekme je bil sicer Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), ki je zbral kar 50 točk (za dve 19:22, za tri: 4:13). Dončić, ki je na parketu prebil 23 minut, je v statistiko vpisal sedem točk (za dve: 2:4, za tri 1:6), po sedem skokov in asistenc ter eno izgubljeno žogo. Nikola Jokić (Denver Nuggets) je za poražence zbral 13 točk (z metom iz igre 6:8, za tri: 1:1).