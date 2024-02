Aleksander Sekulić ni vraževeren, izbral je 13 mož

V nadaljevanju preberite:

Za slovenskimi košarkarji je kar 14 zaporednih nastopov na evropskih prvenstvih, toliko so jih od osamosvojitve naše države zbrali zgolj še Hrvaška, Francija, Grčija, Izrael, Nemčija in Španija. Prihodnji teden bodo začeli lov na 15. vstopnico v uvodnih kvalifikacijskih dvobojih z Ukrajino (22. t. m.) in Izraelom (25. t. m.) v Kopru, tretja članica skupine A je Portugalska. Na eurobasket 2025, ki ga bodo družno priredili Ciper, Finska, Poljska in gostiteljica izločilnih bojev Latvija, se bodo uvrstile tri izbrane vrste, toda Aleksander Sekulić opozarja, da bo potrebna previdnost.

Kdo vse bo manjkal v primerjavi z lanskim svetovnim prvenstvom in kdo bo zapolnil vrzeli? Na koga selektor upa do julijskih olimpijskih kvalifikacij? Kdo bo vskočil zaradi prekinitve tekmovanja v evroligi in koga bodo poskušali vrniti v igralni ritem?