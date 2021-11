Sekulićevi aduti proti Hrvaški in Švedski brez Mika Tobeyja

Slovenski košarkarski reprezentant, naturalizirani Američan Mike Tobey, je moral na operacijo zaradi bolečin v medeničnem obroču, tako da ne bo na voljo selektorju Aleksandru Sekuliću v prvem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 konec novembra. Operacijo so opravili v Münchnu, rehabilitacija pa bo trajala štiri tedne, je sporočil njegov klub iz Valencie.

Slovenija bo 25. novembra gostovala v Zagrebu, 28. novembra pa se bo v Kopru pomerila s Švedsko. V skupini C je še Finska, s katero se bo četrta reprezentanca po lestvici Fibe in polfinalistka olimpijskih iger dvakrat srečala februarja 2022. Selektor Sekulić bo seznam reprezentantov za uvodni dve tekmi razkril v začetku prihodnjega tedna.

Bolelo ga je že maja

Tobey (213 cm) je bil eden od ključnih igralcev Slovenije na poti do Tokia in nato na olimpijskih igrah. Njegovo povprečje na Japonskem je bilo 13,7 točke in 10,5 skoka v dobrih 29 minutah na parketu.

Valencia, s katero se bo Cedevita Olimpija pomerila 21. decembra in 30. marca v evropskem pokalu, je v sporočilu za javnost zapisala, da je Tobey prestal operacijo športne hernije, ki mu je povzročala bolečine od maja letos in jo s fizioterapijo ni bilo mogoče sanirati.