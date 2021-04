Slovenska zveza želi prirediti evropsko prvenstvo 2023

Člani izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije so na svoji 50. redni seji sprejeli sklep, da bo strokovna služba pripravila vso potrebno dokumentacijo za oddajo kandidature za organizacijo ženskega evropskega prvenstva leta 2023.



Mednarodna košarkarska zveza FIBA je rok za oddajo dokumentacije postavila na 5. maj. Zamisel in želja Košarkarske zveze Slovenije je, da bi Ljubljana gostila dve predtekmovalni skupini in sklepni del eurobasketa. Pri tem računa na podporo slovenske vlade, kar je eden od številnih pogojev v obsežnem razpisu Mednarodne košarkarske zveze FIBA za organizacijo prvenstva.



Letošnje EP bosta med 17. in 27. junijem skupaj priredili Francija in Španija. Na njem bo tretjič zapored igrala tudi slovenska reprezentanca, ki se bo zbrala na pripravah 12. maja. Na svojem prvem prvenstvu leta 2017 v Pragi je v predtekmovanju dosegla eno zmago in zasedla 14. mesto, v Nišu in Beogradu dve leti kasneje pa se je uvrstila v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojila končno deseto mesto.



Na širšem seznamu kandidatk so Nika Barič (Birevim Elezig), Tina Cvijanovič (Delser LSB Videm), Blaža Čeh (Cinkarna Celje), Elma Dautović (Joventut Badalona), Merisa Dautović (Maribor), Lea Debeljak (Cinkarna Celje), Shante Marie Evans (Artego Bydgoszcz), Zala Friškovec (KSC Szekszard), Sara Garič (Cinkarna Celje), Teja Goršič (Hannover), Tina Jakovina (Kangoeroes Mechelen), Mojca Jelenc (Cinkarna Celje), Gala Kramžar (Triglav), Aleksandra Krošelj (Kangoeroes Mechelen), Eva Lisec (Dinamo Kursk), Sara Meden (Ježica) Teja Oblak (USK Praga), Annamaria Prezelj (Quesos El Pastor), Eva Rupnik (Rheinland Lions Köln), Maruša Seničar (Cinkarna Celje), Tina Trebec (Montbrison), Sara Vujačić (Advisoria Marasme) in Urša Žibert (Tosama Ledita).

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: