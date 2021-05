Slovenske košarkarice so v šestem poskusu le ugnale Bolgarke

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v Laškem na prvi od sedmih pripravljalnih tekem pred evropskim prvenstvom v Franciji in Španiji premagala Črno goro, prav tako udeleženko EP, z 68:56 (56:46, 40:30, 20:11). Za Slovenijo je bila to prva zmaga v šestem dvoboju s Črnogorkami.



V prvem polčasu je bilo videti, da bodo izbranke selektorja Damirja Grgića tekmice popolnoma zasenčile. Po rezultatu 11:11 so po zaslugi agresivne obrambe ušle z delnim izidom 13:0 in vodile s 34:17, ob koncu prvega polčasa pa so gostje zaostanek znižale na deset točk.



Slovenke, pri katerih je priložnost za igro dobilo vseh 12 igralk, so na začetku drugega dela spet hitro prišle do 17 točk prednosti, a ob koncu tretje četrtine je bilo spet le +10, nekaj minut pozneje pa le še +4 (56:52). A zasuka vendarle ni bilo, končnica je spet pripadla Slovenkam, pri katerih je bila s 17 točkami najučinkovitejša Teja Oblak, izkazala pa se je tudi Shante Evans s 14 točkami in 10 skoki. Nika Barič je dodala 12 točk, Eva Lisec 7, Zala Friškovec 6, Tina Jakovina 5, Tina Trebec 4 in Aleksandra Krošelj 2 točki.



