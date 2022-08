Slovenski upi s Srbijo za bronasto odličje na EP

Slovenskim košarkarjem do 18. leta se po odlični četrtfinalni predstavi proti Franciji ni uspelo uvrstiti v veliki finale evropskega prvenstva v Izmirju. Gostiteljica Turčija je bila uspešnejša z 79:64 (61:51, 39:43, 13:28).

Mladi izbranci selektorja Danijela Radosavljevića so odlično začeli polfinalni dvoboj. V uvodni četrtini so metali za tri točke 7:12 in v 14. minuti vodili celo s 36:16. V nadaljevanju pa so se težave stopnjevale. Precej višji Turki so dobili drugi del dvoboja s 26:15 in malone izničili zaostanek, drugi polčas pa odločili v svojo korist s 40:21.

Strelci za Slovenijo: Osojnik 14 (7 skokov), Todorović, Zemljić 9 (5 asisenc), Čabrilo, Samar 7, Zulić 7, Lampret 3, Škorjanc 1, Mivšek 2, Kočevar 2, Petrovič 8, Belko 11.

Slovenska reprezentanca se bo v boju za tretje mesto pomerila s Srbijo, ki je v današnjem polfinalu klonila proti Španiji z 38:60. Moštvi sta se srečali že v 1. kolu skupinskega dela letošnjega EP, s 70:52 pa so bili boljši Srbi.