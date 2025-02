Slovenskim košarkarjem se obeta pot na Poljsko

Slovenska košarkarska reprezentanca lahko začne pripravljati načrte za poletje, po današnjem sporočilu mednarodne zveze (FIBA) je bolj kot ne jasno, da bo Slovenija uvodni del evropskega prvenstva odigrala v poljskih Katovicah. Na dokončno potrditev bo potrebno počakati do objave nove Fibine lestvice.

Mednarodna zveza je danes sporočila, koga so si štiri države gostiteljice izbrale za partnerje. Po pričakovanjih je Ciper izbral Grčijo, Latvija je v Rigo povabila Estonijo, Finska pa je izbrala Litvo. Odločitve Poljske še ni, a je zaradi razporeditve v bobne zelo verjetno, da bo v Katovicah igrala slovenska reprezentanca.

Glede na zadnjo objavljeno lestvico Fibe (lani novembra) bi Slovenija sodila v drugi jakostni boben. V prvem naj bi bile Srbija, Nemčija, Francija in Španija, v drugem Latvija, Litva, Slovenija in Grčija. Večjih sprememb tudi po februarskih tekmah ni pričakovati in če bo Slovenija ostala na 11. mestu in sedma med evropskimi reprezentancami, bo morala igrati v Katovicah.

Slovenija ne more v Rigo, ker je v istem bobnu kot Latvija, ne more na Ciper, ker sodi v isti boben kot Grčija, na Finskem bo iz drugega bobna igrala Litva, tako da Sloveniji preostane le še Poljska in Katovice. Zaključni del turnirja bo v Rigi.

Košarka, Slovenija Foto Fiba

Jakostni bobni za eurobasket 2025* 1. boben: Srbija, Nemčija, Francija in Španija

2. boben: Latvija, Litva, Slovenija in Grčija

3. boben: Italija, Črna gora, Poljska in Češka

4. boben: Finska, Gruzija, Turčija in Izrael

5. boben: Belgija, Bosna in Hercegovina, Estonija in Švedska

6. boben: Velika Britanija, Islandija, Portugalska ter Ciper *če bo obveljala trenutna lestvica Fibe

Nova jakostna lestvica Fibe, ki bo prinesla dokončno potrditev, bo znana v naslednjih dneh. Žreb skupin za eurobasket bo 27. marca, reprezentance bodo razdeljene v štiri skupine s po šestimi reprezentancami, štiri iz vsake skupine napredujejo v zaključni del. Eurobasket bo trajal od 27. avgusta do 14. septembra.