Horvat in Drobnjak: Dončić je kot Dejan Bodiroga, s tekmeci igra šah

Kolesje košarkarskega sveta se pred končnico vrti vse hitreje. Luka Dončić z novimi soigralci vstopa v ključni del sezone, ko bodo Lakers lovili dobro izhodišče za izločilne boje, dan D za Cedevito Olimpijo na evropskih parketih je že pred vrati. S kvalifikacijsko nalogo je opravila tudi slovenska reprezentanca, o vsem tem, pa tudi o zahtevnih selitvah med sezono, uveljavljanju mladih in anekdotah iz igralskih dni sta v Delovem podkastu govorila nekdanja reprezentanta in zdaj trenerja ter komentatorja Roman Horvat in Dragiša Drobnjak.

»Selitev v LA bi lahko bila dobra novica ne samo za košarko, temveč za Slovenijo nasploh. Luka ve, kam je prišel in se zaveda, da je edini cilj šampionski prstan, morda ne samo eden,« meni nekdanji ostrostrelec iz vrst Olimpije Horvat, še en nekdanji zmaj Drobnjak pa dodaja: »Superzvezdniki so vedno v coni udobja, niti za minuto ne občutijo realnega sveta, ker je vse podrejeno njim, zato je bila ta menjava tak šok. Vsaka stvar, ki te malo vrže iz tira, te zbudi in ti da dodatno motivacijo, ne poznam primera, da bi bil vrhunski tekmovalec zaradi kritike slabši, prej dobiš še dodatno energijo.«

Zanimivo bo spremljati, kako se bo Dončić na parketu ujel z idolom LeBronom Jamesom. Horvat je mnenja, da bi to partnerstvo lahko bilo nekaj posebnega, največ koristi bodo imeli njuni soigralci. »Nekateri igralci preprosto imajo tisto nekaj več. Igral sem proti Dejanu Bodirogi, ni bil hiter, ni mogel visoko skočiti, a je vse nas atlete v trenutku prehitel za meter. Še pred tabo je vedel, kaj želiš storiti, igral je šah z nami. Takšen je tudi Luka, če imaš na parketu dva takšna igralca, je to lahko le prednost,« meni Horvat, s 36 točkami in 10 zadetimi trojkami junak Olimpije ob zmagi v finalu evropskega pokala v Lozani.

Omizje nove epizode podkasta Delo Šport.FOTO: Marko Feist

Drobnjak je bil v minulih letih del strokovnega štaba v reprezentanci, imel je priložnost od blizu sodelovati z Dončićem. »Na reprezentančnih pripravah nas je obiskal Jason Kidd, govorili smo tudi o tem, kako z njim delajo v Dallasu in kako v Sloveniji. Luka želi imeti žogo v svojih rokah, ne zato, ker ne bi zaupal soigralcem, a ima toliko idej v igri, da želi vedno kaznovati tekmeca in izkoristiti napake. Z žogo v rokah ima največ nadzora, a bo zanj dobro, da mu ne bo treba v vsaki akciji prenašati žoge čez sredino in trošiti energije, včasih bo to nalogo prevzel LeBron.«

Horvat je mnenja, da Američani podcenjujejo pripravljenost Ljubljančana: »Ocenjujejo ga po izgledu, nikoli ne bo izgledal kot LeBron, a to ne pomeni, da ni močan. Tudi s takšno postavo, kot jo ima sedaj, je lahko tako dober kot doslej ali še boljši še vsaj naslednjih 5 do 7 let.«

Horvat in Drobnjak sta pred tekmo Olimpije z Bešiktašem optimistično razpoložena, lepo polne bodo znova tudi tribune. FOTO:Cedevita Olimpija

Pred evropsko končnico, v sredo v Stožice prihaja Bešiktaš, sta gosta ocenila tudi možnosti Olimpije za napredovanje. »Olimpija je decembra in januarja igrala izvrstno, tudi proti Valencii so imeli odličen načrt v igri. To moštvo bi lahko igralo v evroligi brez okrepitev, pa bi bilo boljše vsaj od Albe, če ne še od koga, Olimpija pa jih je ustavila pri 72 točkah. Nato jim je malo zmanjkalo energije, a verjamem, da bodo po premoru še močnejši in bodo premagali Bešiktaš,« je optimist Drobnjak.

Poleti bo znova aktualna tudi slovenska reprezentanca, vodstvo košarkarske zveze je prepričano, da bo Dončić znova del reprezentančne jate, Horvat je bolj skeptičen: »Poslušal sem predsednika, ki ne vidi težav, da Luka ne bi prišel na zbor. Jaz pa jo vidim, mogoče se bodo v Los Angelesu odločili, da letos raje ostane malo dlje v Kaliforniji, da se posveti treningom in pride v pravo formo. Vem, da Luka res rad igra za reprezentanco in da bo vedno prišel, ko bo možno, ne bi pa bil presenečen, če ga letos ne bo. Če bi se to res zgodilo, moramo mladim nameniti še več priložnosti, tudi za ceno rezultata.«

Kako se bodo stvari razpletle, bo v veliki meri odvisno od uspešnosti zaključka sezone. Tako Dončić kot igralci Olimpije si želijo, da bi trajala čim dlje, globoko v pomlad in vse do začetka poletja.