Reprezentančni up hodi po Jokićevih stopinjah

Slovenska košarkarska reprezentanca je v svojih vrstah pozdravila novo bratsko navezo. Ob petkovi zmagi nad Ukrajino je prve minute v članski reprezentanci dočakal 20-letni Sergej Macura, eden najbolj obetavnih mladih košarkarjev na naših tleh, lani poleti drugi strelec reprezentance do 20 let, ki je na EP šele v finalu klonila proti favorizirani Franciji. Macura se veseli priložnosti v izbrani vrsti, za lažje prilagajanje na novo okolje se je naslonil tudi na izkušnje starejšega brata Jurija.

Okolje je zelo profesionalno, kar Mego dela drugačno, je ogromna količina treningov in potrpljenja.

Priimek Macura je v slovenski košarki dobro znan. Jurij, zdaj košarkar Krke, ki še okreva po poškodbi kolena in tokrat ni del reprezentance, je za izbrano vrsto že zbral 13 nastopov, prvega je v petek proti Ukrajini dočakal tudi pet let mlajši brat Sergej. Košarki sta zapisana tudi oče Marko, kot zdravnik že dolga leta nepogrešljiv član izbrane vrste, s košarko sta se ukvarjali tudi starejša sestra živa in mama Urška. »Z Jurijem se pogosto slišiva, seveda, saj sva brata. Pomagal mi je z nasveti, on je vse to že doživel, zame je vse novo,« je pred reprezentančnim krstom pojasnil Sergej Macura.

Na prvi tekmi je dober vtis pustil tudi Žiga Daneu. FOTO: Fiba

Po Jurijevih stopinjah

Sergej je prototip modernega košarkarja, z 205 centimetri se najbolje znajde na položajih 4 in 5, v moderni košarki bi s to višino lahko igral tudi organizatorja igre ali centra v nižjih postavah. Prve košarkarske korake je naredil na Slovanu, šel po poteh Jurija v Baskonio, kjer je tudi debitiral za člansko ekipo v sezono 2022/23, preboj med člani je lani naredil pri Iliriji in dosegal nekaj manj kot 11 točk in šest skokov na tekmo.

Pritegnil je pozornost beograjske Mege, v zadnjih letih najboljše valilnice talentov na Balkanu, kjer je pot proti vrhu košarkarske piramide začel Nikola Jokić, delovanje kluba pa tesno spremlja glavni agent na Balkanu (in širše v Evropi) Miško Ražnatović. Okolje za razvoj je pravo, se strinja Sergej: »Zelo sem zadovoljen s klubom, to je moja prva sezona in se še spoznavam s sistemom. Okolje je zelo profesionalno, kar Mego dela drugačno, je količina treningov, ogromno je tudi video analiz, res se dela veliko. Veliko je potrpežljivosti, od športnega direktorja do trenerja imajo vsi v klubu veliko potrpljenja z nami. Vsako našo napako bodo neštetokrat popravili.«

FOTO: Fiba

S prihodom k Megi je Macura dobil priložnost za igranje v jadranski ligi, tekmovalni preskok je bil kar velik, zato niha tudi njegova minutaža, a se s tem ne obremenjuje - priložnosti bodo ob dobrem delu že prišle, pri klubu, k je lani v četrtfinalu lige ABA spravil na kolena ljubljansko Olimpijo, so mladi vedno v ospredju. »V prvi polovici sezone sem se veliko lovil, vesel sem, da sem naredil ta tekmovalni preskok. Porinejo te v vodo in naučiti se moraš plavati. Liga je zelo fizična,« izzive na novi stopnički v karieri opisuje 20-letnik. V ligi ABA v povprečju igra nekaj manj kot 10 minut na tekmo in dosega dobri dve točki. V Beogradu ima družbo še enega novinca v izbrani vrsti Urbana Krofliča, v mlajših kategorijah beograjskega moštva igra še en zelo nadarjen Slovenec Lun Jarc.

Z njimi bo Macura moral dobro sodelovati tudi v prihodnje, ko bo nosil dres slovenske reprezentance. Z borbeno in agresivno igro v obrambi ter raznovrstno v napadu so proti Ukrajini pokazali svetle točke mlade generacije, ki šele prihaja na veliki oder. Za njihov napredek bo ključna minutaža v klubih, smrt za igralski razvoj so izgubljene sezone, preživete na klopi za rezervne igralce. Slovenija Sergeja Macuro potrebuje v najboljši izvedbi. »Velika čast je, da sem del reprezentance, koristno je, da se mladi že zdaj spoznamo, v prihodnje bomo mi morali povleči voz naprej,« dodaja. Morda že poleti na EP, zadnjo besedo bo imel Aleksander Sekulić.