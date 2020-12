Slovo legende Bostona K.C. Jonesa

Košarkarsko moštvo Boston Celtics je sporočilo, da je v 89. letu starosti umrl njihov legendarni članNekdanji odlični košarkar je blestel že v študentskih letih in se s San Franciscom leta 1955 in 1956 veselil naslova prvaka, kar mu je odprlo tudi pot v ameriško olimpijsko reprezentanco.Jones je v svoji bogati poklicni karieri kot igralec osvojil kar osem naslovov v ligi NBA in z ameriško reprezentanco leta 1956 slavil tudi na olimpijskih igrah v Melbournu.Po koncu igralske kariere se je nato podal v trenerske vode in bil med prvimi temnopoltimi trenerji v ligi, obenem pa je obedini temnopolti trener, ki se je s svojo ekipo veselil naslova prvaka.Tudi v trenerski karieri je bil več kot uspešen, saj je v vlogi pomočnika trenerja osvojil dva naslova (1972 z Lakers in 1981 z Bostonom), kasneje pa dodal še dva kot glavni trener (1984 in 1986 z Bostonom).Od leta 1989 je bil član Hrama slavnih.