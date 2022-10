Šovu Luke Dončića ni bil kos niti zvezdniški dvojec

Košarkarji Dallasa s prvim zvezdnikom Lukom Dončićem so čakali in dočakali. Do prve letošnje zmage v gosteh so prišli na zahtevnem terenu pri Brooklynu (129:125), ki je z zvezdniškim dvojcem Kyrie Irving, Kevin Durant slabo začel sezono lige NBA, z le z eno zmago v štirih tekmah. Tudi teksaška zasedba je bila le pri eni zmagi, edini domači, a s tekmo manj.

Obkrožen z vseh strani je Luka Dončić vselej našel poravo rešitev. FOTO: Brad Penner/Usa Today Sports

Zmagovalca je odločil podaljšek, v katerem je bil srečnejši Dallas. Tudi v četrti tekmi je bil Dončić, ki je v prvih treh tekmah vselej presegel 30 točk in jih skupno dosegel 104, z naskokom prvi strelec moštva. Dosegel je 41 in je za prvi dvojni trojček v sezoni dodal še 14 skokov ter 11 asistenc v 40 minutah.

»Igrali smo dobro in naredili dobro delo, a to ni bilo dovolj,« je po tekmi povedal Irving.

»Mi samo poskušamo storiti vse, kar je v naši moči, da bi mu olajšali delo na parketu, ko odda žogo. Edini način, da to storite, je, da samozavestno mečete na koš,« je o Dončićevih podahajh razmišljal soigralec Tim Hardaway mlajši.

Kevin Durant je z zabijanjem zapeljal tekmo v podlajšek, po katerem pa se je veselil Luka Dončić. FOTO: Brad Penner/Usa Today Sports

Za 23-letnega Slovenca je bil to 47. trojni dvojček v rednem delu prvenstva NBA v karieri, obenem pa je postal deseti košarkar lige v zgodovini s tremi ali več trojnimi dvojčki z vsaj 40 točkami.

Iz igre je Dončić zadel 14 od 28 metov, 11 od 13 prostih metov in ukradel še tri žoge. Na vprašanje po tekmi, koliko mu pomeni izjemna osebna statistika, je odvrnil: »Prav nič. Če zmaga ekipa, sem vesel.«

Predstava Ljubljančana, ki je sicer izgubil žogo za Broooklynovo izenačenje za podaljšek, je tako močno ujezila enega od privržencev Brooklyna, da je med podaljškom vrgel kozarec proti prvemu igralcu večera. In ga zgrešil.