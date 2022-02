Sprva kot v turškem bazarju, a na koncu brez nove razprodaje

V prvih mesecih košarkarske sezone se je nad vhodi v stožiško dvorano vse prepogosto prižigal napis Razprodaja. Izkoristili so jo Ulm, Virtus in Gran Canaria na evropski sceni, FMP, Budućnost, Zadar in Crvena zvezda na regionalni ter odnesli domov zvrhan kup poceni točk. V 12. kolu evropskega pokala so si Ljubljančani vsaj za en večer rekli dovolj in niso dovolili, da bi se igralci Bursaspora znašli kot v enem od turških bazarjev. Brez uvodnega barantanja in prevelikega števila prejetih točk resda ni šlo.

Cedevita Olimpija : Bursaspor 103:86 (79:70, 59:51, 33:32) Dvorana Stožice, gledalcev 750, sodniki Koromilas (Grč), Thepenier (Fra) in Konstantinovs (Lat). Cedevita Olimpija: Pullen 17 (4:5), Ferrell 19 (5:5), Ejim 9, Murić 8 (0:1), Auguste 6, Blažič 16 (2:2), Omić 12, Dragić 16 (5:5); Bursaspor: Needham 26 (1:1), Türen 14, Al 2, Bitim 15 (2:6), Hayes 11 (1:2), Gecim 1 (1:2), Olmaz 5 (0:2), Dudzinski 12 (4:6). Met za dve točki: Cedevita Olimpija 30:38 (79 %), Bursaspor 22:39 (56 %); za tri: Cedevita Olimpija 9:19 (47 %), Bursaspor 11:30 (37 %); skoki: Cedevita Olimpija 31 (26+5), Bursaspor 22 (11+11).

»Čutili smo pritisk, ker smo morali zmagati, zato smo v prvem polčasu igrali malo slabše. Toda sčasoma smo dokazali, da imamo bolj kakovostno moštvo. Vsaka zmaga je dobrodošla in pomeni potrditev, da v Stožicah dobro delamo,« si je ob razpletu oddahnil Olimpijin kapetan Jaka Blažič. Vnovič je vložil še zadnjič kanček moči, imel pa je tudi dovolj razpoloženih soigralcev.

Na prvi tekmi v Bursi so bili uspešnejši gostitelji s 93:84, v naslednjih treh mesecih pa sta obe moštvi padli v črno luknjo in iztržili le še po eno zmago. Drevi je Cedevita Olimpija ubila dve muhi na en mah. V boju za osvojitev enega od prvih osmih mest v skupini B in uvrstitev v osmino finala je obogatila svojo bero s četrtim evropskim uspehom (ob preloženi tekmi z zadnjeuvrščenim Promitheasom), ki ima dvojno težo, saj se je tekmecu oddolžila z več kot devetimi točkami razlike. Pri tem ji je v dobršni meri pomagalo, da so Turki pripotovali z devetimi možmi in brez svojega najboljšega strelca Allerika Freemana, ki je prestopil k CSKA. Največ pa je postorila sama.

Obe moštvi dolgo nezgrešljivi

Gostov, ki so v prvih devetih nastopih dosegali v povprečju 74,6 točke, so se sprva lotili nekoliko premehko. V prvi četrtini, ki se je končala z izjemno visokim rezultatom 33:32, so gostje metali za dve točki 7:8 in trojke 5:6, še bolj natančno pa je bilo domače moštvo: 11:11 za dve in 2:3 za tri točke. Bursaspor je pod vodstvom organizatorja Dereka Needhama ohranil podobne številke do 14. minute, po zadnjem vodstvu z 41:37 pa je začel okušati odlike adutov domače zasedbe.

Edo Murić je bil prvi skakalec Ljubljančanov, Alen Omić (desno) prvi podajalec. FOTO: Cedevita Olimpija

Cedevita Olimpija je štiri minute pozneje vodila s 54:44, ob polčasu pa so v njenih vrstah izstopali Yogi Ferrell s 16 točkami, Jaka Blažič s 14 ter Jacob Pullen in Melvin Ejim z 9. Vsi skupaj so dotlej zgrešili le tri mete iz igre. V oči je bodel izjemen izkoristek metov Ljubljančanov do polčasa (16:19 za dve točki, 6:7 za tri, prosti meti 9:9), poleg težav pri preprečevanju napadalnih skokov pa tudi tradicionalna tegoba: 11 izgubljenih žog že do glavnega premora (na koncu 20).

103 točke je najboljša Olimpijina bera v sezoni: Igokei in Virtusu je nasula po 101 točko.

V 2. polčasu marsikaj drugače

V nadaljevanju so bili odstotki razumljivo nižji, še posebej pri gostih, saj so imeli premalo izkušenih igralcev za tako oster tempo. Po zaostanku s 53:65 so nekako prepolovili primanjkljaj, v zadnji četrtini pa so povečini sopihali za Ljubljančani, medtem ko so se jim roke vse bolj tresle zaradi utrujenosti. Cedevita Olimpija je unovčila priložnost in pri vodstvu s 94:74 v 35. minuti je bilo že jasno, da bo zmagala, in to z želeno razliko. Ob najučinkovitejši predstavi v celotni sezoni (proti Igokei v ligi ABA in proti Virtusu iz Bologne je dosegla po 101 točko) so si njena glavna orožja enakomerno porazdelila napadalno breme, Edo Murić je izstopal pri skokih (9), pri asistencah presenetljivo center Alen Omić (7).

»Bursaspor ima težave, tako kot smo jih imeli mi, vendar ni bilo lahko presekati njegovih norih trojk. Odlepili smo se šele z boljšo obrambo, skokom in nizom 'lahkih' košev,« je zadovoljno ocenil Olimpijin trener Jurica Golemac.